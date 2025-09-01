El aumento del 1.9% se aplica a todas las prestaciones de ANSES.

La ANSES acaba de publicar el calendario oficial de pagos para septiembre y todos los beneficiarios podrán conocer las fechas exactas de cobro según su número de DNI. Además, este mes viene con una buena noticia: un aumento del 1.9% en todas las prestaciones.

El aumento corresponde a la actualización por inflación de julio, tal como establece la fórmula de movilidad. Esto significa que jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares tendrán un pequeño incremento. Algo de alivio para los bolsillos más afectados por la economía.

Si cobrás la jubilación mínima, tu haber base será de $320.277,17. Pero si tu ingreso total no supera los $390.377,17, vas a recibir el bono de $70.000. Así, la jubilación mínima llegará a $390.277,17 este mes.

¿Cuáles son los nuevos montos de las prestaciones?

La jubilación máxima alcanzará los $2.155.162,17 en septiembre. La PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) tendrá un base de $256.221,74. Con el bono incluido, llegará a $326.221,74. Un apoyo importante para quienes no tienen jubilación contributiva.

Las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez tendrán un base de $224.194,02. Con el bono de $70.000, el total será de $294.194,02. Las asignaciones también tendrán su aumento correspondiente este mes.

La AUH pasa a $115.064,72 por hijo. Para hijos con discapacidad, será de $374.670,30. La Asignación por Embarazo también se actualiza a $115.064,72. Pequeños incrementos que ayudan a enfrentar la inflación.

Estas son las fechas de cobro de la ANSES

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

El bono de $70.000 es para quienes cobran hasta $390.377,17 mensuales.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4:martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: marte 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Cobrás según la terminación de tu DNI entre el 8 y 26 de septiembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre

Prestación por Desempleo plan 2