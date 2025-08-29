Descuentos ANSES septiembre: supermercados con 20% off y reintegros extra

Los descuentos aplican pagando con la tarjeta donde cobrás tu jubilación.

A partir de septiembre, ANSES relanza un programa de descuentos en los principales supermercados del país. El objetivo es fortalecer el poder adquisitivo y mejorar los ingresos de los adultos mayores. Te contamos todos los detalles.

El Ministerio de Capital Humano confirmó que los beneficios serán a través de la tarjeta de débito. Tenés que pagar con la plástica asociada a la cuenta donde cobrás tu haber. Los descuentos son de 10% en general y 20% en perfumería y limpieza en algunas cadenas. Sin tope de reintegro.

Además, el Banco Nación suma un beneficio exclusivo para sus clientes. Un reintegro adicional de 5% pagando con la app Modo. Esto se suma a los descuentos ya mencionados. Una ayuda extra muy importante para hacer rendir más tu dinero.

¿En qué supermercados aplican los descuentos?

Las cadenas adheridas son las más importantes del país. Disco, Jumbo y Vea ofrecen 10% en todos los rubros, excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Además, 20% en productos de perfumería y limpieza. Todos sin tope de reintegro, podés comprar lo que necesites.

Coto y La Anónima también participan con 10% de descuento sin tope. Se excluyen las mismas categorías: carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas. Josimar ofrece un 15% en todos los rubros, con las mismas excepciones lógicas. Carrefour aplica 10% con un tope de $35.000 de reintegro.

Es importante que sepas que los descuentos no son acumulables con otras promociones. Conviene que compares antes de pagar. A veces, alguna oferta del supermercado puede ser más conveniente que el descuento de ANSES. Mirá bien los precios.

El beneficio extra del Banco Nación para sus clientes

Si cobrás tu jubilación en el Banco Nación, tenés un plus adicional. Un reintegro de 5% extra pagando con la aplicación Modo. Podés usar tarjeta de débito o crédito, con un tope de $20.000 mensuales. Se suma a los descuentos de las cadenas.

Para acceder a esto, necesitás tener instalada la app BNA+ en tu celular. Según el banco, solo el 60% de sus clientes jubilados la tiene. Es fundamental descargarla para no perderte este beneficio. Es simple y gratuita.

Además, el Banco Nación va a remunerar el saldo de tu cuenta. Aplicará una tasa nominal anual del 32% sobre tu dinero, con un tope de $500.000. El rendimiento se acredita diariamente. Tu plata trabaja para vos mientras está en la cuenta.

¿Cómo acceder a todos estos beneficios?

El primer paso es usar siempre tu tarjeta de débito asociada a tu jubilación. No importa en qué banco cobres, tenés el descuento base. Pagando con esa plástica, el sistema aplica automáticamente el descuento correspondiente. No tenés que hacer ningún trámite extra.

Si sos cliente del Banco Nación, descargate la app BNA+ desde tu celular. Ahí vas a encontrar todas las promociones y podés pagar con Modo para el reintegro extra. En la web mayoresactivos.com.ar/PraticasbnaMAS hay instructivos para instalarla.

Recordá que los descuentos son en días específicos según tu banco. ANSES va a comunicar el cronograma completo. Estate atento a las fechas para planificar tus compras y aprovechar al máximo cada beneficio.