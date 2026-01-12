No demores la solicitud. Iniciala lo antes posible después de que se concrete la pérdida de tu empleo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en vigencia los nuevos montos de la Prestación por Desempleo para enero de 2026. Es un beneficio mensual que puede llegar hasta los $341.000.

Este seguro está dirigido a trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin causa justa, cuyos contratos llegaron a su fin o cuya actividad cerró. No es un beneficio automático; tenés que solicitarlo y cumplir requisitos específicos de aportes.

El cálculo del monto no es igual para todos. ANSES toma como base tu historial salarial y de aportes. Se considera el 75% de tu mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados, pero con el tope máximo mencionado. Es un apoyo proporcional a lo que venías ganando.

Requisitos clave para obtener la Prestación por Desempleo

El acceso no es uniforme. Los requisitos cambian según el tipo de vínculo laboral que tenías. Para trabajadores permanentes (en planta), se exige haber realizado aportes por al menos 6 meses dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de despido.

Si eras trabajador eventual o de temporada, las reglas son distintas. Tenés que acreditar haber trabajado más de 90 días en el último año, pero menos de 12 meses en los últimos 3 años. Este punto es clave para quienes tenían empleos temporales.

Para los trabajadores de la construcción, el requisito es más específico. Deben demostrar al menos 8 meses de aportes realizados en los 2 años previos a la finalización de la obra donde trabajaban. Es una particularidad del sector.

¿Cómo se calcula exactamente el monto que te corresponde?

La fórmula que usa ANSES es clara. Primero, el organismo identifica cuál fue tu mejor salario promedio durante los últimos seis meses en los que estuviste empleado y haciendo aportes. Sobre ese promedio, calcula el 75%.

Tener todos los papeles en orden y realizar el trámite online te ahorrará tiempo y asegurará que el proceso avance sin contratiempos.

Por ejemplo, si tu mejor salario promedio de los últimos seis meses fue de $400.000, el 75% serían $300.000. Sin embargo, existe un tope máximo absoluto establecido para enero 2026, que es de $341.000. Aunque tu cálculo dé más, no podés superar ese límite.

El monto final también puede verse afectado por la cantidad y continuidad de tus aportes. Un historial más sólido y continuo puede influir positivamente en la evaluación de tu caso, aunque el cálculo base sea el del salario promedio.

Beneficios extra mientras cobrás el Seguro de Desempleo

La prestación no es solo dinero. Mientras la cobrás, mantenés derechos importantes. Seguís teniendo cobertura médico-asistencial a través de tu obra social, tal como cuando estabas empleado.

También se te siguen reconociendo las asignaciones familiares si las cobrabas (por hijo, por matrimonio, etc.). Además, el tiempo que percibís este beneficio se computa como aporte para tu futura jubilación.

Otro beneficio práctico es el acceso a la tarifa social en el transporte público. Podés gestionarlo a través de tu Tarjeta SUBE, lo que significa un ahorro importante en tus traslados diarios mientras buscás un nuevo empleo.

Recordá que es un pago mensual, cuyo plazo total de duración también depende de tu historial de aportes.

Fechas de cobro: cuándo y cómo se paga la prestación

Una vez que tu solicitud es aprobada, los pagos se realizan siguiendo el calendario habitual de ANSES, organizado por la terminación de tu DNI. Para enero 2026, los cobros están programados para comenzar a partir del 23 de enero.

Las fechas específicas son:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero

El dinero se acredita en la misma cuenta bancaria donde cobrabas tu sueldo o donde ANSES te indica. Recordá que es un pago mensual, cuyo plazo total de duración también depende de tu historial de aportes.

Cómo y dónde solicitar el beneficio

Este punto es fundamental: el beneficio no se activa solo. Tenés que realizar la solicitud de manera formal ante ANSES. Cada caso se evalúa de forma individual, por lo que presentar la documentación correcta es clave para la aprobación.

El trámite se inicia a través de "Mi ANSES". Necesitás tener tu Clave de la Seguridad Social. En la plataforma, buscá la opción para solicitar la Prestación por Desempleo. El sistema te guiará y te indicará qué documentación digital tenés que subir.