De cuánto es el salario mínimo de jubilados en enero 2026: cuánto cobran

Cuánto cobran de mínima los jubilados.

Las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento del 2,5% en enero de 2026, en línea con la inflación de noviembre medida por el IPC. El ajuste se aplica bajo el régimen de movilidad jubilatoria vigente desde abril de 2024, implementado por decreto por el gobierno de Javier Milei.

Con este incremento, la jubilación mínima pasará a ser de $349.333. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, que permanece congelado desde marzo de 2024. Si no hay una actualización de ese refuerzo, el haber total a cobrar en enero será de $419.333.

Monto que paga a los jubilados ANSES.

A pesar del aumento por inflación, el congelamiento del bono impacta en el poder adquisitivo. En términos reales —descontando la inflación— la jubilación mínima con bono se ubicará un 6,8% por debajo de noviembre de 2023, último mes completo de la gestión del Frente de Todos. En la comparación interanual, mostrará una caída real del 3,6% respecto de enero de 2025.

Qué pasa con las jubilaciones que superan la mínima

Las jubilaciones que están por encima del haber mínimo, y que no reciben el bono, presentan una dinámica distinta: acumulan una mejora real del 10,5% frente a noviembre de 2023 y un aumento real interanual del 1,5%. La brecha con los haberes mínimos se explica, principalmente, por el congelamiento del refuerzo extraordinario.

Desde abril de 2024, el sistema de movilidad fue modificado mediante un DNU que reemplazó la fórmula anterior —basada en salarios y recaudación de la ANSES— por un ajuste mensual según la inflación, medida por el INDEC. En el momento del cambio se otorgó, además, un ajuste extraordinario del 12,5% para compensar parcialmente la inflación de enero de 2024.

Dado que la inflación de noviembre de 2025 fue del 2,5%, ese mismo porcentaje se traslada a los haberes de enero.

Jubilados ANSES: cuánto cobran en enero.

Quiénes cobran el bono para jubilados y de cuánto es

El bono de $70.000 lo perciben quienes cobran la jubilación mínima. También se paga de forma decreciente a quienes tengan haberes inferiores a $419.333. En esos casos, el refuerzo cubre la diferencia hasta alcanzar ese tope.

Por ejemplo, si un jubilado cobra $410.000, recibirá un bono de $9.333.

Sin embargo, el refuerzo perdió gran parte de su poder de compra: desde marzo de 2024 acumula una caída real del 47,4%. Para mantener su valor real, el bono debería ubicarse en torno a $133.192 en enero de 2026. Según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el proyecto de Presupuesto 2026 —ya aprobado por Diputados y en debate en el Senado— prevé una caída real del 13,8% en las partidas destinadas al bono, lo que implicaría mantenerlo congelado en $70.000 durante todo 2026.

En ese escenario, el haber mínimo con bono seguirá rezagado frente a la inflación, mientras que los jubilados sin refuerzo continúan mostrando una mejora real sostenida por el nuevo esquema de movilidad.