El inicio de 2026 trajo consigo nuevos aumentos en tarifas e impuestos que afectan directamente el bolsillo de los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) en la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los incrementos que más preocupa es el del ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza), que se ajustará mes a mes según la inflación, encareciendo el impuesto durante todo el año.

Frente a esta situación, el gobierno porteño informó que existe un grupo de ciudadanos que pueden quedar exentos del pago del ABL durante 2026, siempre que cumplan ciertos requisitos y realicen un trámite específico.

Según datos oficiales, en 2025 el beneficio alcanzó a 85.426 jubilados y pensionados, quienes accedieron a la exención total del ABL mediante un trámite gratuito. Además, esta medida también incluye a personas con discapacidad, siempre que sus ingresos previsionales sean limitados.

ABL gratis en 2026: quiénes son los beneficiarios

La normativa vigente establece que pueden solicitar la exención los jubilados, pensionados y personas con discapacidad que cumplan con los requisitos estipulados por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). Además, AGIP aclaró que la exención puede aplicarse en situaciones particulares, evaluadas caso por caso.

¿Cómo iniciar el trámite?

AGIP solicita presentar documentación específica y ofrece dos modalidades para realizar el trámite:

Online: El trámite se puede hacer desde la web oficial siguiendo los pasos indicados. Al completar la solicitud, recibirás un correo electrónico con un enlace de validación que deberás confirmar dentro de las 72 horas , caso contrario el trámite quedará anulado.

El trámite se puede hacer desde la web oficial siguiendo los pasos indicados. Al completar la solicitud, recibirás un correo electrónico con un enlace de validación que deberás confirmar dentro de las , caso contrario el trámite quedará anulado. Presencial: También es posible gestionar la exención en la sede central de AGIP o en las oficinas comunales de la Ciudad, pero en este caso es obligatorio sacar turno previo.

Este beneficio es muy importante para los jubilados y pensionados, ya que les permite dejar de pagar un impuesto fijo todos los meses, liberando recursos para cubrir otros gastos cotidianos.

Es fundamental recordar que la exención se mantiene mientras se cumplan las condiciones establecidas. Si los ingresos aumentan o se adquiere otro inmueble, es necesario informar para evitar multas por uso indebido del beneficio.