Con los montos ya definidos, solo resta estar atento al calendario de pagos de ANSES para febrero.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene confirmados los montos números para el próximo mes. Según la fórmula de movilidad vigente, las jubilaciones y pensiones tendrán un incremento en febrero. Este porcentaje se calcula basándonos en el último dato de inflación oficial publicado por el INDEC.

El mecanismo está establecido por el Decreto 274/2024. Esto significa que, mes a mes, tu haber se ajusta según el índice inflacionario del período anterior. Es un sistema que funciona de manera automática una vez que se conoce el dato oficial.

Los nuevos montos: cuánto vas a cobrar en febrero 2026

Para saber cuánto aumentás en febrero, tenés que mirar hacia atrás. El INDEC informó que la inflación de diciembre de 2025 fue del 2,8%. Este es el porcentaje exacto que se aplicará sobre los haberes que cobraste en el mes de enero.

Con el 2,8% de aumento aplicado, los haberes de ANSES para febrero quedan de la siguiente manera. La jubilación mínima se ubicará en $359.081,79. Por otro lado, la jubilación máxima alcanzará los $2.416.275,65.

Para quienes perciben la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM), el monto será de $287.265,82. Las Pensiones No Contributivas también se actualizan: por invalidez o vejez será $251.359,90, y para madres de siete hijos o más, $359.081,79.

Estos valores representan el haber puro, con el aumento por movilidad aplicado. Sin embargo, para muchos casos, hay un ingreso extra que se suma a esta cifra y que mejora el total que llega a la cuenta bancaria.

El bono extra de febrero: un refuerzo que se mantiene

El Gobierno confirmó que el bono extraordinario de $70.000 continuará durante el mes de febrero. Este refuerzo no se actualiza por inflación y está dirigido a quienes cobran los haberes más bajos del sistema previsional.

Se otorga de manera completa a los titulares que perciben el haber mínimo. Para quienes cobran por encima de ese piso, el acceso es proporcional hasta alcanzar un tope que define ANSES. Es un ingreso no bonificable.

Con la suma de este bono, el cuadro de cobro cambia. El monto final que recibirán los jubilados con haberes mínimos será mayor, combinando el aumento por movilidad con este aporte adicional decidido por la gestión nacional.

Recordá que podés consultar siempre la información oficial a través de la aplicación Mi ANSES o el sitio web del organismo.

Montos finales: tu haber con el bono incluido

Entonces, ¿cuánto vas a cobrar en febrero con todo sumado? Si percibís la jubilación mínima, el total será de $429.081,79. La jubilación máxima, al no recibir el bono completo, se mantiene en $2.416.275,65.

Los beneficiarios de la PUAM cobrarán $357.265,82. Para las Pensiones No Contributivas, el monto con el refuerzo será de $321.359,90 (por invalidez o vejez) y de $429.081,79 (para madres de siete hijos).

Es importante que verifiques en Mi ANSES o con tu entidad bancaria el crédito exacto. El bono se deposita en la misma cuenta donde cobrás tu haber habitual, por lo que no tenés que realizar ningún trámite adicional para recibirlo.