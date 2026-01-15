Ayuda Escolar febrero 2026 con aumento: cuál es el monto y requisitos para cobrar en ANSES

Ayuda Escolar: cuánto se cobra en febrero

Con el inicio del calendario escolar, la Ayuda Escolar Anual 2026 que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) vuelve a ubicarse en el centro de la agenda de las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares. Se trata de un pago único anual destinado a cubrir parte de los gastos educativos que se concentran al comienzo del ciclo lectivo.

El organismo previsional confirmó el monto vigente para 2026, los grupos habilitados a cobrar el beneficio y las condiciones que deben cumplirse para acceder al pago. Además, remarcó la importancia de presentar en tiempo y forma el Certificado Escolar, requisito excluyente para que la ayuda se liquide.

Para el ciclo lectivo 2026, el monto de la Ayuda Escolar quedó fijado en $85.000 por hijo. El pago se realiza una sola vez al año y se deposita en la cuenta bancaria declarada por cada titular, una vez que ANSES valida la documentación correspondiente. El importe es el mismo tanto para quienes cobran AUH como para los beneficiarios del sistema de asignaciones familiares.

La Ayuda Escolar está dirigida a hogares con hijas, hijos o personas a cargo que asisten a establecimientos educativos reconocidos oficialmente. En el caso de niños y adolescentes sin discapacidad, deben tener entre 45 días y 18 años y cursar nivel inicial, primario o secundario. Para hijos con discapacidad no hay límite de edad y se incluyen escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación y otros dispositivos educativos avalados por ANSES.

Ayuda escolar de ANSES

Cómo se realiza el trámite para la Ayuda Escolar ANSES

El trámite debe realizarse todos los años, incluso si el beneficio fue percibido en ciclos anteriores. La gestión es gratuita y se realiza de manera digital a través de Mi ANSES. El procedimiento incluye ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, generar el formulario del Certificado Escolar por cada hijo, hacerlo completar y firmar por la institución educativa y luego cargarlo nuevamente en la plataforma del organismo.

ANSES suele efectuar la liquidación masiva de la Ayuda Escolar entre febrero y marzo, coincidiendo con el inicio de las clases. No obstante, quienes presenten el certificado con posterioridad mantienen el derecho a cobrar, ya que el pago se acredita una vez que la documentación es validada.

Desde el organismo remarcan que existe una fecha límite clave: el Certificado Escolar debe presentarse antes del 31 de diciembre del año previo. No cumplir con este plazo puede impedir la liquidación de la Ayuda Escolar, aun cuando el menor reúna todos los requisitos educativos.

Ayuda Escolar: cuánto cobra en febrero

En el caso de los titulares de AUH, no presentar el certificado también puede generar demoras o inconvenientes en la continuidad del beneficio, ya que la acreditación de escolaridad forma parte de las condiciones exigidas por ANSES para mantener las asignaciones activas.