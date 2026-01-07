Ayuda Escolar enero 2026: cuándo se cobra y cuál es el monto

Ayuda escolar: aumento para enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó la información clave sobre la Ayuda Escolar Anual 2026, un refuerzo económico que se paga una vez por año y está destinado a ayudar a las familias a afrontar los gastos del inicio del ciclo lectivo.

Con los valores vigentes, el monto de la Ayuda Escolar asciende a $85.000 por cada hijo, una suma que cobra especial relevancia frente al aumento en útiles, indumentaria escolar, mochilas y materiales educativos. El beneficio alcanza principalmente a los hogares que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares.

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar en 2026

ANSES realiza habitualmente la liquidación masiva de la Ayuda Escolar entre febrero y marzo, coincidiendo con el comienzo del ciclo lectivo. Sin embargo, el trámite puede realizarse desde enero, lo que permite dejar el pago habilitado para las primeras acreditaciones del año.

En los casos en que el Certificado Escolar se presente más tarde, el derecho al beneficio no se pierde, aunque el cobro se efectúa una vez que ANSES valida la documentación, fuera del calendario principal.

Ayuda escolar que se cobra en enero: el monto

Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar

El beneficio está dirigido a titulares de AUH y asignaciones familiares cuyos hijos cumplan con los siguientes requisitos:

Hijos sin discapacidad

Tener entre 45 días y 18 años .

Asistir a una institución educativa oficial de nivel inicial, primario o secundario.

Hijos con discapacidad

Sin límite de edad .

Pueden concurrir a escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o espacios de apoyo educativo reconocidos por ANSES.

Cómo se tramita la Ayuda Escolar 2026

La gestión de la Ayuda Escolar es gratuita, digital y obligatoria todos los años, incluso para quienes ya cobraron el beneficio en períodos anteriores. El trámite se realiza a través de Mi ANSES y requiere presentar el Certificado Escolar de cada menor. Una vez ingresado el certificado y validada la información, el beneficio queda habilitado automáticamente para el próximo pago.

Cuánto cobro ayuda escolar ANSES

Qué pasa si no se presenta el Certificado Escolar

En el caso de los titulares de la AUH, no cumplir con la acreditación de la escolaridad puede derivar en:

La pérdida del pago de la Ayuda Escolar Anual .

Posibles inconvenientes en la continuidad de la asignación, si no se acredita la condición escolar del menor.

Por este motivo, ANSES recomienda realizar el trámite apenas comienza el año lectivo y no demorar la carga del certificado.

La fecha clave para no perder el beneficio

Desde el organismo recuerdan que el Certificado Escolar debe presentarse antes del 31 de diciembre del año anterior para garantizar el cobro automático. Si no se cumple con ese plazo, la Ayuda Escolar 2026 no se paga, aun cuando el menor reúna todos los requisitos.