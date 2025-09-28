El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una semana con nubosidad variable y sin lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una semana con nubosidad variable y sin lluvias, con temperaturas máximas que rondarán los 23° C. El pronóstico invita a disfrutar del aire libre, aunque en paralelo se emitieron alertas por condiciones climáticas adversas en la Patagonia.

Para este domingo, el organismo estatal indicó que el cielo estará algo a ligeramente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 10° C y los 22° C, lo que favorecerá actividades al aire libre sin mayores complicaciones.

Pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires

Lunes : se espera un ambiente cálido, con mínimas de 15° C y máximas que alcanzarán los 22° C , acompañado de vientos del norte. El día comenzará y finalizará con nubosidad ligera, aunque durante la mañana y la tarde el cielo se cubrirá parcialmente, con una tendencia a estar mayormente nublado.

: se espera un ambiente cálido, con mínimas de y máximas que alcanzarán los , acompañado de vientos del norte. El día comenzará y finalizará con nubosidad ligera, aunque durante la mañana y la tarde el cielo se cubrirá parcialmente, con una tendencia a estar mayormente nublado. Martes: se mantendrá la temperatura agradable, con una mínima de 14° C y una máxima de 23° C . El cielo arrancará mayormente nublado, pero la nubosidad se irá disipando hacia la tarde, culminando con un cielo algo nublado.

se mantendrá la temperatura agradable, con una mínima de y una máxima de . El cielo arrancará mayormente nublado, pero la nubosidad se irá disipando hacia la tarde, culminando con un cielo algo nublado. Miércoles : repetirá estas condiciones, aunque con la particularidad de que los vientos continuarán soplando desde el nort e.

: repetirá estas condiciones, aunque con e. Jueves : el pronóstico prevé un cielo parcialmente nublado.

: el pronóstico prevé un Viernes: se mantendrá algo nublado, sin riesgo aparente de precipitaciones durante toda la semana.

Alerta amarilla en la Patagonia

En cuanto a la Patagonia, el SMN emitió una alerta amarilla por nevadas en la zona que va desde el sur de Neuquén hasta el sur de Santa Cruz. El organismo recomendó evitar actividades al aire libre, retirar nieve acumulada en los techos, circular con vehículos preparados para hielo y nieve, y ventilar ambientes cerrados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Además, se mantienen alertas amarillas por vientos en Río Negro, Chubut e Islas Malvinas, y una alerta naranja en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego. En estas áreas, el SMN pidió no refugiarse cerca de árboles o postes que puedan caer y buscar protección segura bajo techo.