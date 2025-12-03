La Joaqui rompió el silencio tras no ser invitada a la tapa de Gente.

La Revista Gente realizó este último martes 2 de diciembre la gala de los Personajes del Año 2025, efectuada en el Faena Art Center y donde 82 personas de gran renombre en la industria del entretenimiento fueron citadas para tomar la icónica foto que, cada 12 meses, ilustra una de las tapas más tradicionales del antiquísimo medio especializado.

Mucho se habló respecto a los presentes, aunque también sobre los ausentes. La principal apuntada fue La Joaqui, la cantante de RKT de quien el público de MasterChef Celebrity se encariñó bastante. Diversos rumores apuntaron a que habría sido Wanda Nara, tras el picante cruce que hubo entre ellas en la grabación de la partida de Valentina Cervantes, quien habría pedido explícitamente que se la margine del evento.

La Joaquí habló sobre su ausencia en los Personajes del Año

Para dar por terminado el asunto, uno que incluyó la filtración de un chat de su presunto mánager pidiendo explicaciones a la organización de la gala, la artista decidió explayarse en redes: "No estoy indignada ni enojada con nadie, la persona de las capturas no es mi manager, tampoco es de mi equipo, de hecho no tengo manager".

Una de las personas que decidió responderle fue Yanina Latorre, ya que fue en el programa que conduce (SQP) donde revelaron la aparente conversación: "Amo a La Joaqui explicando todo. Pero Manuel no es tu mejor amigo de toda la vida q siempre te cerro las notas y esas cosas?".

Otro detalle que llamó la atención de muchos fue que, mientras ella no asistió, quien si estuvo fue su pareja: el cantante de cuarteto, Luck Ra. Este último no solo despegó musicalmente en los últimos años, haciendo su primera presentación en Vélez con entradas agotadas, sino que también tocó los corazones de muchos con su rol de coach en La Voz Argentina.