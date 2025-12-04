Hizo un gol en contra en un Mundial y fue asesinado por los narcos en Colombia: el triste final de Andrés Escobar

Andrés Escobar hizo un gol en contra en Colombia en el Mundial 1994 y luego fue asesinado.

Andrés Escobar es el protagonista de una de las historias más tristes de la historia del fútbol profesional, específicamente en cuanto a los Mundiales. El exdefensor de la Selección de Colombia hizo un gol en contra frente al local en la edición de Estados Unidos 1994. Poco tiempo después, fue asesinado a los 27 años por un sicario asociado a una banda de narcotraficantes de su país natal. De esa manera, conmocionó a muchos fanáticos de este deporte y hasta llevó a que se hiciera una serie acerca de aquello.

La vida de este exfutbolista cafetero marca que nació el 13 de marzo de 1967 en Medellín y fue acribillado el 2 de julio de 1994 en la misma ciudad, supuestamente como consecuencia de haberles causado grandes pérdidas económicas en las apuestas a varios de los narcos. Sin embargo, muchos amigos, excompañeros y el técnico Francisco "Pancho" Maturana sostienen que su fallecimiento estuvo más vinculado con el clima de alta tensión por las drogas en aquella época en su tierra.

El excentral era uno de los referentes del combinado cafetero, con el que incluso ya había participado en la edición de Italia 1990. Cuando era jugador de Atlético Nacional, fue parte de uno de los equipos que aparecía como la probable revelación en la previa al torneo. Después de los cinco goles a Argentina en septiembre de 1993 por las Eliminatorias sudamericanas en El Monumental, los colombianos partían en junio siguiente como uno de los conjuntos a seguir en general.

Sin embargo, el debut fue para el olvido: perdió 3-1 contra Rumania por el Grupo A y empezaron los cuestionamientos. En la segunda presentación debía enfrentar al local, que se adelantó en el marcador a los 35 minutos del primer tiempo con el autogol de Escobar. Un centro desde la izquierda culminó con un intento de rechazo fallido del zaguero: se tiró al piso y trató de sacar el balón, pero la metió y abrió la cuenta involuntariamente. El duelo acabó con el triunfo por 2-1 de los norteamericanos. Pese a la victoria por 2-0 ante Suiza en la última jornada, Colombia fue eliminada en la fase de Grupos de la Copa del Mundo el 26 de junio de 1994 y desató una ola de críticas por parte de los hinchas.

¿Cómo fue el crimen de Andrés Escobar en Colombia?

Seis días más tarde del adiós al Mundial, asesinaron al jugador en los alrededores de su Medellín natal. Mientras estaba en el estacionamiento del restaurante El Indio, el entonces deportista fue agredido verbalmente por los hermanos Pedro David Gallón Henao y Juan Santiago Gallón Henao,​ vinculados con el paramilitarismo y el narcotráfico local. Sin bajarse del auto, Escobar les pidió respeto y se dio una fuerte discusión con ellos.

Santiago, el mayor de los Gallón,​ le gritó "usted no sabe con quién se está metiendo". Fue entonces cuando Humberto Muñoz Castro, el chofer de los hermanos que seguía en su camioneta, se bajó y gatilló varias veces con su revólver contra el cuerpo de Escobar. Algunos testigos lo trasladaron al hospital más cercano, donde murió 45 minutos después de los disparos. La noticia sacudió a todo el país, al margen de lo deportivo.

A punto de casarse con Pamela Cascardo, con quien llevaba cinco años de noviazgo, el defensor se había recuperado de una delicada lesión en la rodilla de cara a los aproximadamente diez años que le quedaban de carrera profesional. Al funeral realizado en el Cementerio Campos de Paz asistieron cerca de 120.000 personas, entre ellas el presidente de Colombia de aquella época, César Gaviria.

Humberto Muñoz, el autor de los disparos, fue condenado a 43 años de prisión. Sin embargo, con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal nacional en 2001, la pena fue rebajada a casi la mitad: 23 años. El 5 de octubre de 2005, poco más de una década después del crimen, Muñoz se valió de un beneficio extracarcelario que vergonzosamente le permitió salir de la cárcel sin haber cumplido ni siquiera la mitad de la -ya rebajada- condena.

Goles en contra, la serie de Netflix sobre el asesinato de Escobar

Se trata de una obra estrenada el 2 de noviembre de 2022 en Colombia, con seis episodios de casi una hora cada uno que se desarrollan en la capital Bogotá y en Medellín. Dirigida por Carlos Moreno y Oscar Ruiz Navia, fue producida por Camilo Prince y Pablo González. De acuerdo con el propio sitio oficial de la plataforma de streaming internacional, este trabajo artístico "explora el impacto del complicado contexto social en Colombia durante los ´80 y ´90 en el fútbol, y su rol en el asesinato del jugador Andrés Escobar". Los protagonistas son los actores Juan Pablo Urrego, John Alex Castillo y Patricia Tamayo.