Desde Formosa denuncian el abandono de Atilio Basualdo tras su candidatura: "Siempre buscó su interés económico".

El concejal electo por el Frente de la Victoria (FdV) en Las Lomitas, Jorge Martínez Meza, destacó el resultado de las elecciones legislativas nacionales y aseguró que “Formosa le demostró al país que sigue siendo el bastión del peronismo”, al tiempo que denunció la ausencia del intendente Atilio Basualdo, a quien acusó de haber “abandonado el Municipio”.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el dirigente subrayó que “una vez más, Formosa reafirmó su compromiso con el Modelo Formoseño que conduce el gobernador Gildo Insfrán, y lo hizo con contundencia en las urnas”. En el caso de Las Lomitas, aseguró que los resultados “confirman el sentimiento peronista de nuestro pueblo, que siempre acompañó este proyecto político y lo seguirá haciendo”.

Martínez Meza valoró el trabajo territorial realizado por la Unidad Justicialista local durante la campaña: “Salimos casa por casa, barrio por barrio, a explicar el uso de la Boleta Única Papel (BUP). Fue un esfuerzo conjunto que la comunidad recibió con alegría y gratitud, porque el peronista tiene que estar con la gente”.

Consultado sobre la situación institucional del municipio, el edil fue contundente: “No sabemos dónde está el intendente Basualdo. Está ausente, y el municipio está acéfalo. Un día dicen que está en Formosa, otro en Rosario o Buenos Aires. Ni siquiera el intendente interino está al frente, porque también acompaña a su padre”.

El concejal recordó que Basualdo, quien en estas elecciones se presentó como candidato de La Libertad Avanza (LLA)-Formosa, “siempre priorizó su bienestar económico personal por encima de las necesidades del pueblo lomitense”. En ese contexto, sostuvo que la prioridad del Frente de la Victoria será “recuperar la conducción legítima del municipio y trabajar por los vecinos, en unidad y con compromiso”.

“El pueblo de Las Lomitas necesita una conducción presente. Es injusto que el municipio esté en manos de nadie. Nosotros vamos a seguir trabajando para devolverle al pueblo el gobierno que merece”, concluyó.

Atilio Basualdo, el polémico diputado electo de Milei

Con el 35,87% de los votos, La Libertad Avanza consiguió el segundo puesto en la provincia de Formosa, detrás del 58,35% cosechado por el peronismo con Graciela de la Rosa a la cabeza. De este modo, el polémico intendente libertario ocupará una banca en la Cámara Baja del Congreso. Cabe destacar que Basualdo quien inició su carrera política dentro del Partido Justicialista, dio un giro hacia LLA con el impulso de la exdiputada provincial Gabriela Neme, y Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad de la Nación, quienes lo promovieron y respaldaron en esta transición política.

Sin embargo, este apoyo no sirvió en su momento: como candidato para convencional constituyente en las elecciones provinciales, su fórmula solo sacó el 11,21%, frente al 67,33% que cosechó la fórmula peronista.

En paralelo a su proyección electoral, Basualdo se vio envuelto en episodios que generaron controversias en la provincia. Uno de los más resonantes está vinculado a un presunto pedido que habría realizado al Ministerio de Seguridad de la Nación para el traslado de un gendarme. Este agente había encabezado un operativo exitoso contra el contrabando en Las Lomitas, donde fueron decomisados productos que, según la denuncia, habrían sido enviados por el yerno del propio intendente. La solicitud de apartarlo del distrito, interpretada como una maniobra para proteger intereses personales, habría contado con la anuencia de la cartera nacional dirigida por Patricia Bullrich.





Otro cuestionamiento recae en su actividad empresarial. Basualdo es propietario de BM Combustibles, una estación de servicio emplazada sobre terrenos pertenecientes a la Ruta Nacional 86. De acuerdo con la documentación judicial, la ocupación de esos predios es ilegal. La Dirección Nacional de Vialidad promovió una causa de desalojo y logró resoluciones favorables tanto en primera como en segunda instancia. No obstante, la medida aún no fue ejecutada por la administración nacional, lo que mantiene el litigio abierto y en suspenso.

El caso más grave que lo involucra es investigado por la jueza Gabriela Plazas. Basualdo enfrenta acusaciones por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. El hecho se originó durante un operativo policial en el que un empleado municipal embistió con su vehículo a efectivos de la policía provincial, ocasionando heridas y dándose luego a la fuga. Aunque el acusado permanecía prófugo, fue fotografiado en una fiesta junto al intendente, lo que alimenta sospechas de encubrimiento y protección política.