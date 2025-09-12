El truco infalible para eliminar a las cucarachas de las casas: un remedio casero y barato

Cuando hablamos de plagas que pueden asediar un hogar, el principal y más molesto de los problemas suele ser cuando nos enfrentamos a las cucarachas, un insecto que puede resultar sumamente difícil de exterminar por completo.

​​​​Sin embargo, el veterinario Manuel Manzano, quien es a su vez un reconocido influencer, contó su secreto para eliminarlas. Se trata de un remedio casero que ayuda a erradicarlas de forma definitiva y el cual está hecho a base de aceite de orégano, vinagre y agua.

En un vídeo subido recientemente, el influencer y veterinario compartió su receta para eliminar a estos molestos insectos: “Estuvimos probando varios sistemas y nos hemos quedado con uno tremendamente sencillo que, con una sola especia y dos cosas baratísimas, las hace desaparecer en apenas minutos”, aseguró el experto.

El veterinario comentó que para preparar el remedio casero se necesita:

​​​Dos cucharadas de aceite de orégano.

​​​​Medio litro de vinagre.

​​​​​Un litro de agua.

Esta fórmula no solo destaca por su alta efectividad, sino también por los precios increíblemente accesibles de sus componentes. Una vez adquiridos los ingredientes, se puede preparar la fórmula y aplicarla en diferentes zonas de la casa para exterminar la plaga.

Fabricación y aplicación paso a paso

Manzano explica en su video que: “El vinagre activa un poco más los efectos de los aceites esenciales de orégano”, el veterinario cree que la alta efectividad de la mezcla se debe a la activación que genera el vinagre.

​​​​​​​​​​​Generar el producto es por demás sencillo y simplemente se deben seguir los siguientes pasos:​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​Mezclar el aceite de orégano con el vinagre para emulsionar.

​​​​​​​​​​​A la mezcla obtenida añadirle el agua.

​​​​​​​​​​​Verter la fórmula en un atomizador.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Con esta receta Manzano asegura haber "reducido significativamente la presencia de este desagradable insecto". El remedio se aplica con el atomizador en diferentes puntos del hogar donde suelen esconderse o se sospecha que se esconden las cucarachas.

Además, el experto agregó que el combinaba esta fórmula con un sistema de trampas, generando una combinación infalible para el exterminio definitivo de los insectos.

Manuel se explayó sobre cómo crear las trampas las cuales simplemente requerían:

Misma cantidad de bicarbonato y azúcar.

Mezclar con un poco de agua hasta lograr una masa espesa.

Aplicar en grietas o rincones que suelen frecuentar las cucarachas.

“Se hace una masa que puedes disponer en varios lugares. Es una fuente de alimento, la cucaracha va, se lo come y muere", explicó el especialista.

Finalmente, el experto aconsejó mantener siempre limpio el hogar y prestar particular cuidado a los lugares que más pueden llamar la atención de las cucarachas, como el caso de la cocina.