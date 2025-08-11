GPT-5, la nueva función que sumó OpenAI al ChatGPT.

OpenAI acaba de incorporar GPT-5 a ChatGPT, su nuevo modelo de lenguaje masivo que promete un salto significativo en inteligencia y rendimiento. Anunciado a mediados de julio por Sam Altman, CEO de la compañía, el modelo ya está disponible para todos los usuarios, tanto en la versión gratuita como en los planes pagos, y se presenta como una evolución respecto a sus predecesores.

“GPT-3 fue como hablar con un estudiante de preparatoria. GPT-4 fue como hablar con un estudiante universitario. GPT-5 es como hablar con uno de nivel doctorado”, resumió Altman en su lanzamiento.

Cuáles son las características de GPT-5, la nueva actualización de ChatGPT

Entre sus mejoras, GPT-5 ofrece mayor capacidad de razonamiento, menos “alucinaciones”, errores o invenciones, y la posibilidad de realizar múltiples tareas al mismo tiempo. También destaca en programación, escritura, matemáticas, salud y percepción visual.

Según OpenAI, el modelo puede automatizar correos electrónicos, agendar citas y dar respuestas más precisas a todo tipo de consultas, incluso en procesos complejos que requieren varios pasos.

En el plano técnico, el avance es notable: GPT-5 soporta más de 1 millón de tokens, frente a los 128.000 de GPT-4o, lo que le permite procesar mucho más texto de una sola vez (más de 1.500 páginas). Aunque Altman lo describió como “un paso hacia la Inteligencia Artificial General (IAG)”, aclaró que todavía no alcanza ese estatus pleno.

El nuevo modelo se ofrece en tres variantes:

Estándar, enfocada en la resolución de problemas complejos.

Mini, más ligera y optimizada para funcionar en dispositivos con menos recursos.

Pro, diseñada para respuestas ultrarrápidas y uso sin límites para suscriptores Pro.

Para usarlo, no es necesario instalar nada: basta con abrir ChatGPT y escribir la consulta. Los usuarios gratuitos accederán a la versión Mini si agotan sus turnos con el modelo completo, mientras que quienes paguen por Plus, Pro o Team podrán aprovechar un mayor volumen de uso y, en el caso de Pro, la versión avanzada GPT-5 Pro.