¿Cuál es la nueva función de ChatGPT que permite ahorrar dinero y comprar el mejor electrodoméstico?

Cómo comprar electrodomésticos con ChatGPT.

La aplicación de la Inteligencia Artificial en diversos ámbitos de la vida de las personas comienza a ser más frecuente y con la promesa de entregar una serie de beneficios que son ideales para diferentes tipos de actividades. Lo más reciente es una nueva función de ChatGPT que permite realizar interesantes comparaciones al momento de comprar un electrodoméstico.

No solo se trata de una aplicación que permite generar imágenes con estilos de animación muy diversos, sino que se encuentra pensada para transformarse en una verdadera asistencia que entregue beneficios a las personas en situaciones que son cotidianas. Una de ellas es ir de compras para renovar los equipos que se tienen en cualquier parte de hogar porque dejaron de funcionar o cumplieron un ciclo.

"ChatGPT ahora te ayudará para encontrar, comparar y comprar productos. Habrá detalles visuales del producto, precios y reseñas. Enlaces directos para comprar", expresó Mau_Albornoz, como figura su usuario en X (ex Twitter). Lo particular de este nuevo beneficio es que no se trata de una estrategia de marketing de algunas marcas para que haya una tendencia marcada sobre determinados productos puestos a la venta.

Las imágenes que comparten desde OpenIA permiten apreciar que la aplicación dará una serie de opciones con un acceso directo al producto con el fin de comprarlo. Antes, el usuario tendrá un listado de características a mano para que pueda determinar qué tipo de producto se ajusta a las necesidades que dispone. En el caso de la publicación, la oferta estuvo enfocada en comparar distintas cafeteras de acuerdo precio, tamaño, rendimientos y cantidad de líquido que puede ofrecer.

¿Por qué no se recomienda usar Inteligencia Artificial para armar un CV?

Uno de los usos que se le da a la Inteligencia Artificial es que se encargue de confeccionar el mejor currículum vitae posible para que se destaque al momento de ser entregado en una búsqueda laboral. Sin embargo, las distintas aplicaciones suelen cometer una serie de errores cuando se transmite un comando.

De acuerdo a las señales que dan en distintos portales de empleo, el uso de ChatGPT para armar un CV puede provocar que haya un proceso de estandarización en algo que es muy personal, no pasar filtros que se aplican para determinar de qué manera fue hecho el documento y los errores. Este punto es fundamental porque la gran base de datos de la aplicación son elementos que se encuentran escritos en la web. Por ende, el margen de que se equivoque al darnos una respuesta es bastante elevado.

Lo recomendable es utilizar los servicios que ofrecen plantillas pre armadas para luego ir completando de manera manual la información que se decida dejar plasmada dentro de un currículum vitae. Una de las recomendaciones que se le entrega las personas es leer bien lo que se coloca para no cometer errores que permitan descartar el documento casi al instante en el que fue entregado.