Qué es la 'superinteligencia artificial' y cuándo llegará a la Argentina.

En las últimas horas, Sam Altman, el CEO de la famosa inteligencia artificial OpenAI, habló sobre la superinteligencia artificial (ASI, con sus siglas en inglés). Fue durante una reconocida cumbre internacional de tecnología que el director explicó todo sobre este nuevo sistema que próximamente podría instalarse a nivel mundial.

El creador del ChatGPT asegura que dicha tecnología todavía necesita algunos cambios para poder realizar ciertas tareas que normalmente requieren de habilidades humanas. Es por eso, que el desembarco de la superinteligencia artificial podría referirse a sistemas de IA con capacidadesque igualarían a la inteligencia humana en muchas áreas: desde resolución de problemas hasta creatividad.

Pese a que los expertos aseguran que aún está lejos de convertirse en una realidad. Según Altman, el objetivo de su empresa es alcanzar la llamada inteligencia artificial general (AGI, por sus siglas en inglés) y así acercarse más a la ASI. En esa línea el CEO de OpenAI afirmó: “la tecnología actual aún podría tardar unos años en superar a los humanos”.

¿Qué recaudos hay que tomar con la Inteligencia Artificial de WhatsApp y por qué no es segura?

El avance de la tecnología permite que WhatsApp disponga de su propia Inteligencia Artificial a disposición de los usuarios para determinadas situaciones que se les presentan al momento de conversar con un conctacto. Aunque la aplicación dispone de ciertos fallos que generan ciertas dudas sobre su utilización. Algunos son más que evidentes y exponen un desconocimiento sobre el servicio de mensajería.

En la actualidad, la IA se encuentra disponible para utilizarla ya sea que necesitemos resumir un texto, mejorar una imagen, editar un video, encontrar respuestas a ciertos problemas o cualquier otro obstáculo que se nos presente en el día a día. Sin embargo, lo que poco se menciona es que algunas están lejos de tener un desarrollo ideal.

"Una que funciona bien por suerte es la IA de Meta, le pregunto por una funcionalidad de WhatsApp y no sabe que la tiene", expresó Manuel Gonzalo Fariña Serra, como figura su usuario de X (ex Twitter). En el posteo, se puede apreciar que le consulta a la IA sobre cómo debe hacer una persona para marcharse de una comunidad que generó. Aunque la respuesta que recibe es una en relación con los grupos. "Lo siento, pero actualmente no existe la funcionalidad de 'comunidades' en WhatsApp", respondió.

Esto es producto de dos posibles errores. El primero es que la Inteligencia Artificial de Meta se haya programado con una versión antigua de la aplicación y que en la misma no exista la posibilidad de crear comunidades. Mientras que la segunda se trata de un error claro de comprensión donde la palabra grupo y comunidades son tomadas como sinónimos y no diferenciadas dentro del contexto del servicio de mensajería. Algo que invita a tomar ciertos recaudos al momento de realizar consultas sobre un tema que desconocemos.

Ante situaciones de incertidumbre, se recomienda realizar una búsqueda en Google en sitios especializados que pueden brindar una información precisa sobre nuestra inquietud o consultarle a una persona que sea especializada. Esto se debe a que la Inteligencia Artificial recolecta muchos datos que circulan por la web y no todos son verdaderos. Algo que puede provocar la toma de decisiones incorrectas y el desarrollo de consecuencias fatales.