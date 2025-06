Dónde ver a Boca en el Mundial de Clubes 2025 en vivo y online en Argentina: qué canales de TV transmiten los partidos

Boca busca levantar cabeza y tener un buen Mundial de Clubes

Boca renueva su ilusión y se presenta en este Mundial de Clubes 2025 con la búsqueda de intentar realizar una buena campaña después de un primer semestre con varios contratiempos. Es que el equipo de "La Ribera" tuvo un golpe inesperado en la Copa Libertadores, donde no pudo superar la fase 2 contra Alianza Lima, cayó en los cuartos de final del Apertura 2025 frente a Independiente y perdió el superclásico con River en el Monumental.

Sin embargo, con la llegada de Miguel Ángel Russo, busca levantar cabeza en esta temporada y ningún hincha de Boca se lo quiere perder, por lo que es importante saber por donde verlo. Vale recordar que el "Xeneize" deberá enfrentar en el Grupo C al Benfica de Portugal, ante el Bayern Munich de Alemania y frente a Auckland City de Nueva Zelanda, en una copa que será muy particular, al jugarse con 32 equipos de seis confederaciones distintas.

Por dónde ver a Boca en este Mundial de Clubes y qué canales de Argentina lo transmiten

Para Sudamérica, los partidos de Boca, así como de todo el Mundial de Clubes se podrán ver en vivo a través de DirecTV Sports. Además, tanto Telefé como Disney+ transmitirá 21 partidos en total de la competencia y se podrá ver en la TV Argentina el Mundial de Clubes 2025. Entre estos encuentros, se verán el cotejo inaugural del Inter Miami de Lionel Messi, algunos más del conjunto estadounidense, River, Boca y los jugadores argentinos que están en clubes de Europa como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone, Lautaro Martínez.

Por qué lugares se puede ver en vivo y online a Boca en el Mundial de Clubes

Para ver el Mundial de Clubes 2025 de manera online también existe la plataforma Magis, que en mayo de 2025 lanzó una nueva versión y se puede descargar de manera segura en tu Smart TV con Android. A la vez, hay páginas web que dan la posibilidad de ver los encuentros, como Pelota Libre. El Mundial de Clubes tendrá en total 63 partidos -incluyendo los de fase eliminatoria- de los cuales Boca y River tienen asegurado jugar tres encuentros.

Cuáles son los rivales de Boca en el Mundial de Clubes

Boca se enfrentará en la primera fecha a Benfica, en lo que promete ser desde los papeles el partido que puede definir si pasa o no a la siguiente fase. El equipo portugués perdió tanto la Liga como la Copa de Portugal a manos del Sporting de Lisboa, mientras que perdió a Ángel Di María, una de sus principales figuras y que decidió volver a Rosario Central. Llegó al Mundial de Clubes por sumatoria de puntos en las últimas Champions League. Por su parte, Bayern Munich es el rival más fuerte del grupo, actual campeón de Bundelisga y que llegó a la competencia por ranking, mientras que Auckland City es un gigante de Oceanía, pero el equipo más débil de los cuatro.

Así será el cronograma de Boca en el Mundial de Clubes 2025

vs. Benfica: lunes 16 de junio a las 20 en el Hard Rock Stadium.

vs. Bayern Múnich: viernes 20 de junio a las 23 en Miami.

vs. Auckland City: martes 24 de junio a las 17 en el Geodis Park de Nashville.