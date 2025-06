Boca presentó a Miguel Russo como DT: "Se dijeron muchas tonterías"

Boca presentó a Russo como nuevo DT junto a Riquelme.

Boca Juniors acaba de presentar a Miguel Ángel Russo como entrenador, después del despido de Fernando Gago y del interinato de Mariano Herrón. El club liderado por Juan Román Riquelme organizó la conferencia de prensa en La Bombonera para que asuma "Miguelo" en su tercer ciclo, luego de la conflictiva desvinculación de San Lorenzo.

Durante el diálogo con los medios de comunicación presentes, el último director técnico campeón de la Copa Libertadores (2007) en esta institución habló de todo. De hecho, el estratega de 69 años se refirió al inminente Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos, al plantel profesional azul y oro, al propio Román, a su salida del "Ciclón" y a los objetivos en esta nueva etapa en la entidad de La Ribera.

PONER FOTOS OFICIALES DE BOCA!!!

La conferencia de prensa de presentación de Russo como DT de Boca

Lo que significa volver al Xeneize

"Muy contento porque siento que vamos a competir, a jugar, es un honor muy grande. Estoy feliz, uno toma decisiones, amo lo que hago. Estoy muy bien con mi cuerpo técnico, con todo, siempre muy bien y buscando lo mejor. En los últimos años hemos ganado campeonatos gracias a Dios, sé lo que es el Mundo Boca y lo que necesita el hincha. Pondiéndome a trabajar de la mejor manera".

"Es estar entre amigos, entre gente conocida. Yo lo disfruto, sé lo que es en un montón de cosas, estoy con una alegría inmensa. Sé que tenemos que trabajar mucho, competir, esta es una competencia de muy alto nivel, tenemos un Mundial en el que tenemos que estar bien".

Qué es Boca hoy en su vida

"La gente del fútbol siempre respeta los tiempos, entonces nos manejamos de otra forma. Se han dicho muchas cosas, muchas tonterías, la gente que es del fútbol sabe cómo manejarse. Y es distinto con los Presidentes que no fueron futbolistas. No es que me fui de Boca y nunca más hablamos, sino que Román siempre me hablaba, me llamaba, no es de ahora... Hemos mantenido una relación de gente del fútbol muy cerrada, es gente que fue futbolista y tiene los mismos códigos que tengo yo. Se han dicho muchas cosas, la mayoría no son verdades, yo estaba contento de que él jugaba finales y él por mí también".

El Mundial de Clubes que se viene

"Es un evento muy alto, Boca lo tiene muy merecido por su grandeza, por su gente, que es clave para todo esto. Ahora tenemos la posibilidad de competir en eso".

Boca presentó a Russo como nuevo DT junto a Riquelme.

La postura sobre Alan Velasco y Rodrigo Battaglia

"Son detalles muy puntuales, hace tres días que estoy... Estamos atendiendo charlas sobre las formas, que todos estén convencidos de lo que buscamos. En cuanto a las posiciones, en definitiva hay que armar todo dentro de un contexto. Son jugadores con niveles muy altos, hace poco que estoy y el trabajo físico vendrá con el correr del tiempo para hacer lo que queremos del fútbol de Boca. Hay cosas muy modernas que están bien, pero la mente de los futbolistas también tiene que estar bien en un montón de cosas. Hay que fortalecer a Velasco, que ha tenido un nivel muy alto".

Su relación con el Consejo de Fútbol

"Están creciendo, quieren lo mejor, en esto estamos todos juntos. He seguido manteniendo relaciones con ellos como algo normal, por ahí a muchos les resulta difícil pero el fútbol es así".

Su anterior ciclo en Boca y las expectativas

"La primera parte de la segunda etapa mía en Boca fue muy buena, después vino la pandemia, hay que competir en semifinales de Copa con La Bombonera vacía, no es lo mismo... Hay muchas cosas difíciles que pasaron. Yo hice silencio, no dije nada, jugamos muy seguido y no paramos. Yo no lo provoqué, no lo busqué, pero hay muchas cosas que nadie las dice... Yo siempre busqué competir, se me dieron cosas y sigo compitiendo. Son cosas que en mi mente no estaban. Apareció San Lorenzo y después Boca, pero después de que estábamos eliminados, no antes. Son cosas del fútbol, tranquilos, lo que interesa es competir. Son cosas que suceden y bienvenido sea".

Boca presentó a Russo como nuevo DT junto a Riquelme.

La emoción por retornar a Boca

"Siento emoción por todo lo que hago, si sigo en esto es porque me siento bien, capaz, y son cosas que las mantengo en privado por mi profesión. Tengo cosas en las que hay gente que me asesora, la vida ha cambiado. Hoy hablar con los jóvenes es totalmente distinto que hace 20 años y yo también me tengo que adaptar a eso. Yo antes hablaba con la papá y la mamá del chico, hoy esos padres son ´los novios de...´. Entonces, los entrenadores tenemos que hablar con el número 15 para llegar al jugador. No es lo mismo, la sociedad ha cambiado, hay que acomodarse, estar convencido de todo lo que sucede".

Cuánto extrañaba la exigencia de este club

"El cariño del hincha de Boca estuvo siempre en cada lugar. Cuando hablo de competir hablo de estar a la altura de lo que se pretende, de lo que significa este club, su gente, sus cosas... Es la idea, Boca siempre ha competido".

La evaluación de este plantel

"Estamos hablando mucho en forma privada y colectiva, planteando normas de trabajo, todos convencidos de lo que tenemos que hacer. Siempre Boca es Boca, nos mantenemos en silencio como tiene que ser. Veremos cómo hacer con lo que se tiene, con lo que hay, Riquelme y la gente del Consejo se están moviendo mucho. Ya está la forma de juego y de trabajo en este club".

El momento del Russo persona

"Me agarra feliz, en un momento en el que estoy feliz de lo que hago, lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo... Si esto no me da felicidad, no lo hago. Si es algo que te vuelve loco, no... Hay que encontrarse de la mejor manera".

El mensaje a los hinchas

"Darle las gracias siempre porque siempre ha sido muy gentil y amable conmigo".

La presión que siempre tiene Boca

"Boca es todos los días, cada minuto, son un montón de cosas. Boca es así, es distinto, siempre aparecen cosas nuevas que no son malas, sino que tienen que ver con el Mundo Boca y bienvenidas sean, al menos de mi parte".

La vuelta a las bases de Boca con su conducción

"Siempre lo más importante son los jugadores y después viene el resto... Tenemos que estar todos alineados y en el mismo camino. El Presidente, la gente, todos, pero no es fácil. Como es todo en la vida: un abrazo y un golpe en la cabeza en el buen sentido, es así. Mientras tengamos manejos normales, siempre es algo muy importante. Es clave que tengamos compromiso, un montón de factores que van hablando, los jugadores lo tienen. El fútbol es un juego de equipo, no es de un líder o un jugador".

¿Cuándo juega Boca en el Mundial de Clubes 2025?

Boca vs. Benfica (Portugal) - Lunes 16 de junio a las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami.

Boca vs. Bayern Múnich (Alemania) - Viernes 20 de junio a las 22 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami.

Boca vs. Auckland City (Nueva Zelanda) - Martes 24 de junio a las 16 (hora argentina) en el GEODIS Park de Nashville.

Los números de Russo como DT

Clubes : Lanús, Estudiantes de La Plata, Universidad de Chile, Rosario Central, Salamanca de España, Colón de Santa Fe, Los Andes, Monarcas Morelia de México, Vélez Sarsfield, Boca Juniors, San Lorenzo, Racing Club, Millonarios de Colombia, Alianza Lima de Perú, Cerro Porteño de Paraguay y Al-Nassr de Arabia Saudita.

: Lanús, Estudiantes de La Plata, Universidad de Chile, Rosario Central, Salamanca de España, Colón de Santa Fe, Los Andes, Monarcas Morelia de México, Vélez Sarsfield, Boca Juniors, San Lorenzo, Racing Club, Millonarios de Colombia, Alianza Lima de Perú, Cerro Porteño de Paraguay y Al-Nassr de Arabia Saudita. Partidos dirigidos : 1259.

: 1259. Triunfos : 506.

: 506. Empates : 364.

: 364. Derrotas : 389.

: 389. Títulos: Torneo Nacional B 1991/1992 con Lanús, 1994/1995 con Estudiantes de La Plata y 2012/2013 con Rosario Central; Torneo Clausura 2005 con Vélez Sarsfield; Primera A 2017 y Superliga de Colombia 2018 con Millonarios; Copa Libertadores 2007, Superliga Argentina 2019/2020 y Copa de la Liga 2021 con Boca Juniors; Copa de la Liga con Rosario Central en 2023.

Los 7 jugadores de Boca que no van al Mundial de Clubes por decisión de Russo

En principo Sergio "Chiquito" Romero no tiene presencia asegurada y todavía se rehabilita después de la operación en su rodilla en el mes de enero. El exarquero de la Selección Argentina sería baja y Agustín Marchesín iría como el titular además de Leandro Brey como suplente. En defensa -además del tema Costa- Cristian Lema y Frank Fabra estarían ausentes hasta el momento, aunque el primero todavía mantiene la ilusión de estar. Quien hoy es una incógnita es Marcos Rojo, quien quedó afuera de la lista para jugar contra Independiente en el Torneo Apertura y encendió la polémica en la institución.

En el mediocampo los ausentes serían Ignacio Miramón y Agustín Martegani, mientras que el extremo Lucas Janson tampoco estaría entre los citados. De esta manera, serían 35 los citados y aún se desconoce si habrá o no refuerzos para jugar el Mundial de Clubes, teniendo en cuenta que tienen tiempo entre el 1° y el 10 de junio para sumar futbolistas únicamente para jugarlo.