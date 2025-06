Una de las madres de las bebés sobrevivientes del caso que conmocionó a Córdoba, víctimas de la enfermera Brenda Agüero, recientemente condenada a cadena perpetua por haber asesinado en el Hospital Neonatal, rompió el silencio y aseguró que "siempre tuvo sospechas de que a su hija algo le habían hecho en el hospital". "Tenía tres pinchazos, cuando se supone que la inyección por vitamina K es una sola. Todo fue muy raro", advirtió.

Gabriela es la madre de Isabella, una de las bebés que sobrevivió a los ataques de la enfermera Agüero. "Yo me entero cuando vienen a mi casa que mi hija estaba en el caso. Me había enterado de la situación cuando salió todo en la tele", contó afligida Gabriela a C5N. "Mi mamá tenía sospechas, porque además, cuando estuve internada esos 10 días, no me quisieron decir nada de qué tuvo, no tuve explicación", agregó.

"Fue todo muy raro hasta que lo vimos en televisión. No quiero ni pensar que mi hija fue una de las bebés que quisieron matar", dijo angustiada.

La confirmación de que su hija estaba en el caso llegó pocos días después de conocerse la noticia, cuando un policía fue a buscarla a su casa. "Me dijo que mis datos habían sido borrados del hospital, no me podían encontrar. Me preguntaron si yo era mamá de Isabella y si ella había nacido en el Neonatal", explicó. "Cuando les empecé a contar no lo podían creer. Me pidieron que me acerque a la comisaría a contar todo esto", agregó.

Las audiencias y el encuentro con Agüero: "Sonreía, está enferma esa mujer"

Gabriela contó que no fue a todas las audiencias pero explicó que pudo ver las pruebas que presentaron los peritos forenses y vio los elevados niveles de potasio que tenía su hija. "Era algo aberrante. Un bebé no puede tener eso. Tenía muy altos los valores", detalló.

"Esa fue solo una prueba. La segunda fueron las fotos que aparecieron en su celular. Como no podía tener hijos, hizo un pacto para poder tener bebés. Eso se presentó ahí", dijo al comentar su visión respecto a lo que encontró la investigación.

"Nunca pidió disculpas. Siempre se presentó como inocente y dijo que no tuvo nada que ver", detalló sobre el comportamiento de Agüero durante las audiencias del juicio oral, que empezó hace seis meses y esta semana concluyó con su condena a perpetua.

"La sonrisa que tiene demuestra cómo es realmente. Porque le gritaron de todo: asesina, mata bebés, de todo. Lo normal sería que se quebrara en llanto, que se angustiara... Y no, siempre estuvo sonriendo sin decir nada. La mina esa está enferma", concluyó.

Cadena perpetua: cómo fue la votación del jurado popular que condenó a la enferma Agüero

Tras nueve horas de deliberación, la enfermera Brenda Agüero fue condenada a prisión perpetua por provocar la muerte de cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de la ciudad de Córdoba. La joven de 29 años recibió la máxima pena luego de que el jurado popular votara por amplia mayoría.

Agüero fue declarada culpable de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado en cinco hechos y por el mismo delito en grado de tentativa en ocho por la Cámara Séptima del Crimen..Además, condenó a cinco años de prisión a la exdirectora Liliana Asís, mientras que absolvió al ex ministro de salud Diego Cardozo, por el delito de omisión de los deberes de funcionario público.

Ocho jurados populares intervinieron en un extenso proceso que comenzó el 6 de enero pasado y que se desarrolló en 57 audiencias por las que pasaron 99 testigos. Los jueces Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman arribaron a una definición en el tercer piso de la sede judicial tras nueve horas de deliberación.

Agüero fue la principal acusada por los ataques: la mujer se encuentra detenida en prisión preventiva desde el 19 de agosto de 2022 y fue imputada por el delito de “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado". Dos meses después, la Justicia confirmó que había buscado en Google cómo dosificar potasio e insulina en chicos recién nacidos.