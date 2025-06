Fue campeón con River, jugó en Racing y Real Madrid lo acusa por racismo

Fue campeón con River, jugó en Racing y Real Madrid lo acusó de racista en el Mundial de Clubes.

Un futbolista argentino que fue campeón con River Plate y jugó en Racing acaba de ser acusado por racismo, nada menos que por Real Madrid. Es que la victoria del equipo dirigido por Xabi Alonso no estuvo exenta de polémicas dentro y fuera de la cancha, al margen del triunfo del conjunto de España por 3-1 ante Pachuca de México en el marco de la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025.

El protagonista una vez culminado el encuentro fue Gustavo Cabral, el defensor de 39 años que actualmente defiende la camiseta de los "Tuzos" aztecas. Quien surgió en la "Academia" y luego ganó el Torneo Clausura 2008 con el "Millonario" tuvo un fuerte entredicho en pleno partido con el zaguero alemán Antonio Rüdiger, aunque dicho enfrentamiento no quedó simplemente dentro del campo como suele suceder. Si bien desde el "Merengue" lo destrozaron, el central que fue campeón del mundo con la Selección Argentina Sub 20 en el 2005 se defendió ante los micrófonos.

Real Madrid acusó al argentino Gustavo Cabral por racismo

En pleno compromiso entre la "Casa Blanca" y Pachuca, por la segunda fecha del Grupo H, se activó el protocolo antiracismo que la FIFA puso en práctica desde este año para combatir todo tipo de acto discriminatorio, tanto dentro del campo de juego como en las tribunas en Estados Unidos. La mencionada acción se llevó a cabo a causa de una denuncia que Rüdiger le hizo al árbitro brasileño Ramón Abatti por un comentario que habría hecho Cabral. El juez del encuentro cruzó sus brazos, la señal que indicó la FIFA con la que deben advertir ante estos casos, y de esa manera impulsó una investigación con el que el organismo que preside Gianni Infantino buscará aclarar el episodio.

Rüdiger acusó de racista al argentino Gustavo Cabral, de Pachuca.

La respuesta de Cabral: "Le dije cagón de mierda, en ningún momento le mencioné algo racista"

Luego de haberse "enfriado" en el vestuario, el zaguero argentino comentó en la rueda de prensa que "fue una discusión, solamente que el árbitro también hizo señales de racismo, pero no hubo nada de eso". De hecho, profundizó: "Le dije ‘cagón de mierda’, es una palabra que decimos mucho en Argentina...". Por último, el ex Racing y River disparó: ”Él me estaba invitando a pelear y reaccioné. Pero como dije, en ningún momento le mencioné algo racista. Están las cámaras”.

