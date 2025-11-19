Entradas Festival Zeta, el festival de reggaetón y RKT en Buenos Aires: dónde comprar y cuándo es

Darell, uno de los artistas que estarán presente.

Uno de los eventos más importante de reggaetón y RKT regresa a la Argentina con grandes artistas locales y de otros países, que tendrá como epicentro Costa Salguero. Entre los nombres más destacados se encuentran Darell, Miky Woodz y Benjitalkapone como figuras internacionales principales. De esta manera, el movimiento urbano argentino se prepara para vivir una noche histórica con la llegada de la tercera edición del Festival Zeta.

El evento desembarca en CAIX Costa Salguero (Avenida Costanera Rafael Obligado 1221) con un cartel internacional de lujo, una producción amplificada y un crecimiento que ya lo posiciona como uno de los festivales urbanos más influyentes de Sudamérica. Un evento que invita a escuchar un género que tomó mucho impulso en los 2000 con los artistas puertorriqueños, como lo es el reggaetón, y lo que representa en la escena urbana el RKT, que tuvo en los últimos años grandes referentes argentinos. Entre ellos, L-Gante o el recordado El Noba, fallecido en un accidente de moto y que es muy recordado por los fanáticos del género.

Cuándo es el Festival Zeta y por dónde comprar entradas

El Festival Zeta se realiza este 21 de noviembre en Costa Salguero.

Las entradas se pueden adquirir a través de centralticket.net.

Precios para ver el Festival Zeta

General preventa 2: $25.000

VIP preventa 2: $40.000

Miky Woodz también formará parte.

Cómo se desarrollará la tercera edición del Festival Zeta

Este año, la tercera edición está encabezada por dos de los artistas más poderosos del género: Darell, en su tercera visita a la Argentina tras sus presentaciones en 2018, 2024 y ahora 2025, llega en su mejor momento artístico como uno de los nombres más fuertes del reggaetón global. Miky Woodz, reconocido OG del reggaetón y trap puertorriqueño, pisó el escenario del Festival Zeta por primera vez en el país. A ellos se suma como invitado internacional especial el artista chileno revelación Benjitalkapone, quien viene liderando la nueva ola urbana del Cono Sur con un sonido fresco y explosivo.

La noche también contará con un lineup estelar de artistas argentinos: Owin La Voz del Perreo, Sael, El Agume (uno de los exponentes más sólidos del RKT actual), y una larga lista de invitados especiales que serán anunciados en las próximas semanas. Una posibilidad muy especial de poder ver a estos exponentes de la música. Y por supuesto también la posibilidad de poder ver este evento con amigos, con tu pareja o en familia.