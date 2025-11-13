Entradas Luck Ra y J Álvarez en Mar del Plata 2026: precios y fechas de cuándo tocan

Luck Ra, uno de los artistas que se presenta en Mar del Plata.

Comienza a tomar forma lo que será la temporada de verano y los recitales en los cuales la gente podrá disfrutar en las próximas semanas. Y uno de los lugares siempre elegidos por los artistas es Mar del Plata, ciudad turística por excelencia en la Costa Atlántica. Y comienzan a llegar propuestas en lo que es el espacio que rodea al estadio José María Minella, del cual se ejecutó una millonaria concesión para renovar el área del mundialista y presentar grandes shows.

De esta manera, los empresarios brasileños del Grupo Revee y sus socios argentinos de Pro Enter (vinculada a Torneos) tomaron posesión a través de la firma Minella Stadium SA de los espacios más codiciados del Parque de los Deportes, los cuales tendrán bajo concesión por los próximos 30 años a cambio de obras por $47 mil millones y un canon anual de $120 millones. Y en el Polideportivo Islas Malvinas, la empresa está obligada por contrato a garantizar entre 50 y 60 eventos anuales, donde ya se confirmaron la presentación de dos artistas de renombre: se trata de Luck Ra y J Álvarez. El artista cordobés viene en un gran momento, tras lanzar su reversión de Tu Misterioso Alguien de Miranda!, mientras el cantante puertorriqueño llega al país para repasar sus grandes hits.

Cuándo se presentan Luck Ra y J Álvarez en Mar del Plata

En el caso de Luck Ra, el show se realizará el próximo jueves 29 de enero de 2026 en el Polidepotivo Islas Malvinas.

En el mismo recinto se presenta J Álvarez el viernes 30 de enero de 2026.

Las entradas se pueden comprar por linke-arte.com.

J Álvarez vuelve a Argentina.

Precios de entradas para ver a Luck Ra en Mar del Plata

Campo general: $69.000

Campo vip: $115.000

Platea sin numerar: $74.750

Cabecera A: $86.250

Platea baja G: $74.750

Platea baja C: $74.750

Precios de entradas para ver a J Álvarez en Mar del Plata

Campo general: $69.000

Campo vip: $115.000

Platea sin numerar: $86.250

Cabecera A: $109.250

Platea baja G: $97.750

Platea baja C: $97.750

¿Se vienen conciertos en el José María Minella?

Se esperan que otros conciertos se repliquen en el José María Minella, estadio principal de la ciudad. Allí la principal dificultad hoy por hoy pasa por la inhabilitación de la platea techada, frente a riesgos en la estructura. Esto hace que para contar con el aforo completo primero se deba solucionar este problema o llevar adelante alguna especie de reforma, de lo contrario solo se podrá usar una parte del lugar. En este mítico espacio, que supo albergar el mundial 1978, además juegan los dos equipos más representativos de la ciudad: Aldosivi y Alvarado.