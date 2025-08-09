Netflix: la película de animación coreana que arrasó en horas y conquistó un nuevo récord

KPop Demon Hunters (Las guerreras K-pop) es una de las grandes sorpresas de la animación que estrenó Netflix este año. Esta producción conjunta con Sony Pictures Animation conquistó al público global con una historia que fusiona mitología coreana, acción sobrenatural, drama emocional y, por supuesto, el universo del K-pop.

Detrás del éxito de esta película no solo se encuentra su impresionante calidad visual o su atrapante banda sonora, sino también el carisma de los personajes. En las últimas horas, Netflix confirmó que el film dirigido por Maggie Kang y Chris Appelhans rompió un nuevo récord.

¿Cuál es el récord que rompieron "Las guerreras K-pop"?

Netflix compartió en sus redes sociales que KPop Demon Hunters llegó oficialmente a la lista de las 10 películas en inglés más populares en la plataforma, debutó en el puesto número cuatro con 158,8 millones de visitas.

La plataforma calcula sus listas históricas contabilizando todas las visualizaciones en los primeros 90 días de cada título, lo que significa que Las guerreras del K-pop todavía están en camino de escalar hasta la primera posición.

La reciente Happy Gilmore 2 fue la única película en superar a Las Guerreras K-pop durante la semana del 28 de julio al 3 de agosto. La secuela de la comedia de 1996 alcanzó 40,8 millones de visualizaciones en su primera semana completa. Luego aparece My Oxford Year, que debutó con 24,6 millones de visualizaciones durante sus primeros tres días.

¿De qué trata "Las guerreras del K-pop"?

El film sigue a Huntr/x, un grupo de chicas ídolas del K-pop que también son herederas de una milenaria misión como cazadoras de demonios. Enfrentadas a los Saja Boys, una boy band con intenciones mucho más oscuras que las de ganar premios musicales, las protagonistas viven una aventura épica y personal.

Fue escrita por Kang, Appelhans, Hannah McMechan y Danya Jimenez. El estilo visual se inspira en videos musicales, K-dramas, anime y luces de concierto. El elenco de voces incluye a Arden Cho (Rumi), May Hong (Mira), Ji-young Yoo (Zoey), entre otros reconocidos artistas. La trama combina el universo pop y lo sobrenatural.

La película se convirtió en un fenómeno inmediato. Se ubica entre lo más visto de Netflix, logró el puesto número uno en 27 países y mantiene presencia en el Top 10 de 93 países. Además, su banda sonora ha sido un suceso global. La canción Golden lidera el Billboard Global 200 y el ranking de soundtracks. Varias canciones del álbum se colocan en los primeros puestos de Spotify e iTunes.

La crítica y público acogieron bien la película. En Rotten Tomatoes, consiguió un 94 % de aprobación crítica y 89 % entre el público. En Metacritic obtuvo 77/100; Variety elogió su animación y energía; e IGN resaltó su equilibrio entre temas profundos y tono ligero.