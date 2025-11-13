El budín galés es una receta clásica de la pastelería mundial, reconocida por su sabor especiado y a la vez delicado. Lejos de los platos súper chocolatosos o empalagosos, este budín que recreó Maru Botana propone otros matices para acompañar los mates o el café del desayuno o la merienda.
Se trata de un postre originario de las colonias galesas que se establecieron en la Patagonia argentina, especialmente en Chubut, a fines del siglo XIX. Nació como una adaptación de recetas europeas, utilizando ingredientes que podían conservarse por largo tiempo, como frutas secas, nueces y azúcar negra. Es un budín oscuro, húmedo y aromático, que suele prepararse con un toque de licor o brandy y dejarse reposar para intensificar su sabor.
Receta de budín galés de Maru Botana
Ingredientes
-
125 gr de manteca.
-
135 gr de azúcar negra.
-
35 gr de azúcar blanca.
-
Ralladura de 1 y 1/2 naranjas.
-
3 huevos.
-
215 gr de harina 0000.
-
30 gr de polvo para hornear.
-
70 gr de pasas de uvas negras.
-
70 gr de ciruelas pasas troceadas.
-
35 gr de nueces troceadas.
-
80 gr de oporto.
Paso a paso
-
Colocar al horno precalentado a temperatura media-alta en el un molde de 900gr
-
Esperar hasta que crezca, forme la panza y dore.
-
Luego bajar la temperatura a baja y terminar de cocinar. Meter un cuchillo en el centro y si sale seco, ya está.
Budín.
Receta de budín inglés
Ingredientes
-
200 g de manteca blanda.
-
200 g de azúcar.
-
4 huevos.
-
300 g de harina leudante (o harina común + 1 cda de polvo de hornear).
-
150 g de frutas abrillantadas o pasas (pueden mezclarse con nueces).
-
Ralladura de 1 limón o naranja.
-
1 cucharadita de esencia de vainilla.
-
Una pizca de sal.
-
2 cucharadas de harina extra para rebozar las frutas.
Paso a paso
-
Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar y enharinar un molde de budín.
-
Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y clara.
-
Agregar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada adición.
-
Incorporar la esencia de vainilla y la ralladura de cítricos.
-
Añadir la harina tamizada con la pizca de sal y mezclar suavemente hasta integrar.
-
Rebozar las frutas abrillantadas o pasas con un poco de harina para que no se vayan al fondo y sumarlas a la mezcla.
-
Verter la preparación en el molde y alisar la superficie.
-
Hornear durante 45 a 55 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
-
Dejar enfriar antes de desmoldar.