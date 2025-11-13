Maru Botana mostró su receta de budín galés.

El budín galés es una receta clásica de la pastelería mundial, reconocida por su sabor especiado y a la vez delicado. Lejos de los platos súper chocolatosos o empalagosos, este budín que recreó Maru Botana propone otros matices para acompañar los mates o el café del desayuno o la merienda.

Se trata de un postre originario de las colonias galesas que se establecieron en la Patagonia argentina, especialmente en Chubut, a fines del siglo XIX. Nació como una adaptación de recetas europeas, utilizando ingredientes que podían conservarse por largo tiempo, como frutas secas, nueces y azúcar negra. Es un budín oscuro, húmedo y aromático, que suele prepararse con un toque de licor o brandy y dejarse reposar para intensificar su sabor.

Receta de budín galés de Maru Botana

Ingredientes

125 gr de manteca.

135 gr de azúcar negra.

35 gr de azúcar blanca.

Ralladura de 1 y 1/2 naranjas.

3 huevos.

215 gr de harina 0000.

30 gr de polvo para hornear.

70 gr de pasas de uvas negras.

70 gr de ciruelas pasas troceadas.

35 gr de nueces troceadas.

80 gr de oporto.

Paso a paso

Colocar al horno precalentado a temperatura media-alta en el un molde de 900gr Esperar hasta que crezca, forme la panza y dore. Luego bajar la temperatura a baja y terminar de cocinar. Meter un cuchillo en el centro y si sale seco, ya está.

Receta de budín inglés

Ingredientes

200 g de manteca blanda.

200 g de azúcar.

4 huevos.

300 g de harina leudante (o harina común + 1 cda de polvo de hornear).

150 g de frutas abrillantadas o pasas (pueden mezclarse con nueces).

Ralladura de 1 limón o naranja.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Una pizca de sal.

2 cucharadas de harina extra para rebozar las frutas.

Paso a paso