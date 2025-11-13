EN VIVO
Receta de budín galés tradicional: cómo preparar este clásico

La cocinera dio a conocer su receta de este clásico de la pastelería. Se trata de una opción ideal para acompañar el mate o el café de la merienda o el desayuno. 

13 de noviembre, 2025 | 17.09

El budín galés es una receta clásica de la pastelería mundial, reconocida por su sabor especiado y a la vez delicado. Lejos de los platos súper chocolatosos o empalagosos, este budín que recreó Maru Botana propone otros matices para acompañar los mates o el café del desayuno o la merienda.

Se trata de un postre originario de las colonias galesas que se establecieron en la Patagonia argentina, especialmente en Chubut, a fines del siglo XIX. Nació como una adaptación de recetas europeas, utilizando ingredientes que podían conservarse por largo tiempo, como frutas secas, nueces y azúcar negra. Es un budín oscuro, húmedo y aromático, que suele prepararse con un toque de licor o brandy y dejarse reposar para intensificar su sabor.

Receta de budín galés de Maru Botana

Ingredientes

  • 125 gr de manteca.

  • 135 gr de azúcar negra.

  • 35 gr de azúcar blanca.

  • Ralladura de 1 y 1/2  naranjas.

  • 3 huevos.

  • 215 gr de harina 0000.

  • 30 gr de polvo para hornear.

  • 70 gr de pasas de uvas negras.

  • 70 gr de ciruelas pasas troceadas.

  • 35 gr de nueces troceadas.

  • 80 gr de oporto.

Paso a paso

  1. Colocar al horno precalentado a temperatura media-alta en el un molde de 900gr

  2. Esperar hasta que crezca, forme la panza y dore.

  3. Luego bajar la temperatura a baja y terminar de cocinar. Meter un cuchillo en el centro y si sale seco, ya está.

Budín.

Receta de budín inglés

Ingredientes

  • 200 g de manteca blanda.

  • 200 g de azúcar.

  • 4 huevos.

  • 300 g de harina leudante (o harina común + 1 cda de polvo de hornear).

  • 150 g de frutas abrillantadas o pasas (pueden mezclarse con nueces).

  • Ralladura de 1 limón o naranja.

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

  • Una pizca de sal.

  • 2 cucharadas de harina extra para rebozar las frutas.

Paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar y enharinar un molde de budín.

  2. Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y clara.

  3. Agregar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada adición.

  4. Incorporar la esencia de vainilla y la ralladura de cítricos.

  5. Añadir la harina tamizada con la pizca de sal y mezclar suavemente hasta integrar.

  6. Rebozar las frutas abrillantadas o pasas con un poco de harina para que no se vayan al fondo y sumarlas a la mezcla.

  7. Verter la preparación en el molde y alisar la superficie.

  8. Hornear durante 45 a 55 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.

  9. Dejar enfriar antes de desmoldar.

