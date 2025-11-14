La receta del key lime pie sin horno y en pocos pasos

Si buscás un postre fresco, fácil y perfecto para cualquier ocasión, este key lime pie sin horno se convierte en la solución ideal. Con una base crocante de galletitas y un relleno cremoso con el toque justo de acidez, es una opción liviana y deliciosa para sorprender sin complicarte en la cocina. Además, se prepara rápido y solo necesita unas horas de heladera para quedar con la textura perfecta.
La receta del key lime pie sin horno
Ingredientes
- 200 g de galletitas de vainilla.
- 90 g de manteca derretida.
- 600 ml de leche condensada.
- Jugo de 5 limas.
- 5 g de gelatina sin sabor disuelta en 20 ml de agua caliente.
- 200 g de crema de leche.
- 4 cucharadas de azúcar impalpable.
- Ralladura de 1 lima.
Preparación paso a paso del key lime pie
- Preparar la base. Procesá las galletitas hasta obtener un polvo fino y mezclalas con la manteca derretida. Distribuí la mezcla en un molde desmontable y presioná bien para formar la base. Llevá a la heladera.
- Mezclar el relleno. Uní en un bowl la leche condensada, el jugo de lima y la ralladura. Sumá la gelatina sin sabor ya disuelta y mezclá hasta integrar.
- Batir la crema. Batí la crema con el azúcar impalpable hasta que tome cuerpo, sin llegar al punto chantillí firme.
El key lime pie es una opción rápida y económica para el postre o la merienda.
- Integrar y armar. Volcá el relleno cítrico sobre la base fría y cubrilo con la crema batida.
- Refrigerar. Llevá el pie a la heladera por al menos 4 horas o hasta que esté firme.
- Servir. Desmoldá con cuidado y decorá con ralladura y rodajas finas de lima.