Recetas de cocina

La receta del key lime pie sin horno y en pocos pasos

Un key lime pie sin horno, fácil y fresco, que combina una base crocante con un relleno cremoso de lima listo en pocos pasos.

14 de noviembre, 2025 | 11.07

Si buscás un postre fresco, fácil y perfecto para cualquier ocasión, este key lime pie sin horno se convierte en la solución ideal. Con una base crocante de galletitas y un relleno cremoso con el toque justo de acidez, es una opción liviana y deliciosa para sorprender sin complicarte en la cocina. Además, se prepara rápido y solo necesita unas horas de heladera para quedar con la textura perfecta.

La receta del key lime pie sin horno

Ingredientes

  • 200 g de galletitas de vainilla.
  • 90 g de manteca derretida.
  • 600 ml de leche condensada.
  • Jugo de 5 limas.
  • 5 g de gelatina sin sabor disuelta en 20 ml de agua caliente.
  • 200 g de crema de leche.
  • 4 cucharadas de azúcar impalpable.
  • Ralladura de 1 lima.

Preparación paso a paso del key lime pie

  1. Preparar la base. Procesá las galletitas hasta obtener un polvo fino y mezclalas con la manteca derretida. Distribuí la mezcla en un molde desmontable y presioná bien para formar la base. Llevá a la heladera.
  2. Mezclar el relleno. Uní en un bowl la leche condensada, el jugo de lima y la ralladura. Sumá la gelatina sin sabor ya disuelta y mezclá hasta integrar.
  3. Batir la crema. Batí la crema con el azúcar impalpable hasta que tome cuerpo, sin llegar al punto chantillí firme.
    El key lime pie es una opción rápida y económica para el postre o la merienda.
  4. Integrar y armar. Volcá el relleno cítrico sobre la base fría y cubrilo con la crema batida.
  5. Refrigerar. Llevá el pie a la heladera por al menos 4 horas o hasta que esté firme.
  6. Servir. Desmoldá con cuidado y decorá con ralladura y rodajas finas de lima.
