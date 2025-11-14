La receta del key lime pie sin horno y en pocos pasos.

Si buscás un postre fresco, fácil y perfecto para cualquier ocasión, este key lime pie sin horno se convierte en la solución ideal. Con una base crocante de galletitas y un relleno cremoso con el toque justo de acidez, es una opción liviana y deliciosa para sorprender sin complicarte en la cocina. Además, se prepara rápido y solo necesita unas horas de heladera para quedar con la textura perfecta.

La receta del key lime pie sin horno

Ingredientes

200 g de galletitas de vainilla.

90 g de manteca derretida.

600 ml de leche condensada.

Jugo de 5 limas.

5 g de gelatina sin sabor disuelta en 20 ml de agua caliente.

200 g de crema de leche.

4 cucharadas de azúcar impalpable.

Ralladura de 1 lima.

Preparación paso a paso del key lime pie