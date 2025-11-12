Receta ideal para los días de lluvia: el budín de limón fácil y económico para la hora del mate

Los días de lluvia son ideales para tomar mate y comer algo rico en casa. Por eso, te traemos la receta para hacer un budín de limón y amapolas económico, fácil de preparar y delicioso para la hora de la merienda.

Así se hace el budín de limón y amapolas ideal: la receta clave para los días de lluvia

El influencer Valentín Galdon Ritvo (@chefsale__) decidió hacer un budín de limón y amapolas de un metro y medio, pero explicó como hacerlo en el tamaño tradicional y compartió las claves de la receta para una cocción perfecta. Se trata de una preparación ideal merendar en los días de lluvia. Además, es bastante económica, rendidora y riquísima.

Ingredientes

175 gr. Azúcar

Ralladura de 1 limón

3 huevos

60gr/70gr semillas de amapola

100 ml. Aceite

100 ml. Leche

300 gr. Harina leudante

Jugo de limón

Preparación paso a paso

Rallar el limón y mezclarlo con el azúcar. Reservar el limón pelado. En un bowl colocar la leche y exprimir el jugo del limón anteriormente rallado para que se “corte”. Mezclar el azúcar, la ralladura de limón y el aceite, con la mezcla del jugo de limón y la leche. Agregar los huevos a la preparación (romperlos uno por uno, en un bowl aparte) y batirlos hasta disolver el azúcar. Agregar la harina leudante, en lo posible tamizada. Incorporar las semillas de amapola y batir nuevamente. Tiene que quedar una consistencia untuosa. Hornear al menos de 30 minutos a 170/180 grados. Si se dora muy rápido, pero sigue crudo, es clave bajar el horno al mínimo y dejarlo más tiempo.

El budín debe cocinarse en un horno a 180 grados por 30 minutos

Consejo: para saber si está listo se debe pinchar en el centro con un cuchillo o palito. Si sale limpio, está listo. Si sale con la preparación pegada, aún le falta cocción y es recomendable dejarlo a un horno más bajo.

¿Cómo hacer el glasé para el budín?

El budín se puede decorar de manera muy fácil, solo se necesita jugo de limón y azúcar impalpable. Se debe mezclar ambos ingredientes hasta obtener la consistencia deseada y verter por arriba una vez esté hecho el budín. ¡Y listo! Ya tenés la merienda perfecta para disfrutar en los días de lluvia.