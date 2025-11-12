Receta ideal para los días de lluvia: el budín de limón fácil y económico para la hora del mate

Los días de lluvia son ideales para tomar mate y comer algo rico en casa. Por eso, te traemos la receta para hacer un budín de limón y amapolas económico, fácil de preparar y delicioso para la hora de la merienda.
Así se hace el budín de limón y amapolas ideal: la receta clave para los días de lluvia
El influencer Valentín Galdon Ritvo (@chefsale__) decidió hacer un budín de limón y amapolas de un metro y medio, pero explicó como hacerlo en el tamaño tradicional y compartió las claves de la receta para una cocción perfecta. Se trata de una preparación ideal merendar en los días de lluvia. Además, es bastante económica, rendidora y riquísima.
Ingredientes
- 175 gr. Azúcar
- Ralladura de 1 limón
- 3 huevos
- 60gr/70gr semillas de amapola
- 100 ml. Aceite
- 100 ml. Leche
- 300 gr. Harina leudante
- Jugo de limón
Preparación paso a paso
- Rallar el limón y mezclarlo con el azúcar. Reservar el limón pelado.
- En un bowl colocar la leche y exprimir el jugo del limón anteriormente rallado para que se “corte”.
- Mezclar el azúcar, la ralladura de limón y el aceite, con la mezcla del jugo de limón y la leche.
- Agregar los huevos a la preparación (romperlos uno por uno, en un bowl aparte) y batirlos hasta disolver el azúcar.
- Agregar la harina leudante, en lo posible tamizada. Incorporar las semillas de amapola y batir nuevamente. Tiene que quedar una consistencia untuosa.
- Hornear al menos de 30 minutos a 170/180 grados. Si se dora muy rápido, pero sigue crudo, es clave bajar el horno al mínimo y dejarlo más tiempo.
Consejo: para saber si está listo se debe pinchar en el centro con un cuchillo o palito. Si sale limpio, está listo. Si sale con la preparación pegada, aún le falta cocción y es recomendable dejarlo a un horno más bajo.
MÁS INFO
¿Cómo hacer el glasé para el budín?
El budín se puede decorar de manera muy fácil, solo se necesita jugo de limón y azúcar impalpable. Se debe mezclar ambos ingredientes hasta obtener la consistencia deseada y verter por arriba una vez esté hecho el budín. ¡Y listo! Ya tenés la merienda perfecta para disfrutar en los días de lluvia.