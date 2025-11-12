EN VIVO
Recetas de cocina

Receta ideal para los días de lluvia: el budín de limón fácil y económico para la hora del mate

Se trata de una preparación simple y económica, perfecta para la merienda. Conocé la receta paso a paso.

12 de noviembre, 2025 | 17.34

Los días de lluvia son ideales para tomar mate y comer algo rico en casa. Por eso, te traemos la receta para hacer un budín de limón y amapolas económico, fácil de preparar y delicioso para la hora de la merienda. 

Así se hace el budín de limón y amapolas ideal: la receta clave para los días de lluvia

El influencer Valentín Galdon Ritvo (@chefsale__) decidió hacer un budín de limón y amapolas de un metro y medio, pero explicó como hacerlo en el tamaño tradicional y compartió las claves de la receta para una cocción perfecta. Se trata de una preparación ideal merendar en los días de lluvia. Además, es bastante económica, rendidora y riquísima. 

Ingredientes

  • 175 gr. Azúcar
  • Ralladura de 1 limón
  • 3 huevos
  • 60gr/70gr semillas de amapola
  • 100 ml. Aceite
  • 100 ml. Leche
  • 300 gr. Harina leudante
  • Jugo de limón

Preparación paso a paso

  1. Rallar el limón y mezclarlo con el azúcar. Reservar el limón pelado. 
  2. En un bowl colocar la leche y exprimir el jugo del limón anteriormente rallado para que se “corte”.
  3. Mezclar el azúcar, la ralladura de limón y el aceite, con la mezcla del jugo de limón y la leche. 
  4. Agregar los huevos a la preparación (romperlos uno por uno, en un bowl aparte) y batirlos hasta disolver el azúcar.
  5. Agregar la harina leudante, en lo posible tamizada. Incorporar las semillas de amapola y batir nuevamente. Tiene que quedar una consistencia untuosa.
  6. Hornear al menos de 30 minutos a 170/180 grados. Si se dora muy rápido, pero sigue crudo, es clave bajar el horno al mínimo y dejarlo más tiempo.

El budín debe cocinarse en un horno a 180 grados por 30 minutos

Consejo: para saber si está listo se debe pinchar en el centro con un cuchillo o palito. Si sale limpio, está listo. Si sale con la preparación pegada, aún le falta cocción y es recomendable dejarlo a un horno más bajo. 

MÁS INFO

¿Cómo hacer el glasé para el budín?

El budín se puede decorar de manera muy fácil, solo se necesita jugo de limón y azúcar impalpable. Se debe mezclar ambos ingredientes hasta obtener la consistencia deseada y verter por arriba una vez esté hecho el budín. ¡Y listo! Ya tenés la merienda perfecta para disfrutar en los días de lluvia.

Trending
Automovilismo
Volcó en la F4, dio varias vueltas en el aire, sobrevivió pero el auto quedó destruiído y ahora busca apoyo para seguir su carrera Matías Fernández
Las más vistas