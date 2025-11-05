Unos de los episodios más recordados de Friends es aquel en el que Rachel y Chandler no pueden resistirse al sabor de un cheesecake y lo terminan comiendo del piso. La buena noticia es que existe una receta para preparar la torta en casa, de manera fácil y tan exquisita como en la serie.

Esta es la receta para hacer el cheesecake de Friends: cuál es el secreto para que quede igual de rico

La chef e influencer Ximena Sáenz compartió en sus redes sociales la receta para preparar el icónico cheesecake de Friends. Después de haberlo analizado, la especialista reveló que el secreto está en sus bordes bien dorados y en el relleno de crema de queso extra sedosa, y explicó como hacerlo paso a paso.

Ingredientes

Base de galletitas

350 g de galletitas.

150 g de manteca derretida.

Relleno

700 g de queso crema firme.

120 g de azúcar.

60 g de yogur natural.

20 g de fécula de maíz.

3 huevos.

1 cda de jugo de limón.

1 cdta de extracto de vainilla.

330 ml de crema de leche.

El secreto para que salga rico, con una base crujiente y un relleno cremoso está en la cocción

Preparación paso a paso

Precalentar el horno a 175 °C. Para hacer la base, triturar las galletitas y mezclar en un bowl con la manteca derretida. Una vez que esté lista la mezcla, verterla en un molde de 26 cm para horno y formar la base con bordes altos. Hornear durante 15 minutos o hasta que esté dorada. Retirar la base del horno, pero dejarlo encendido y bajar la temperatura a 120 grados aproximadamente (temperatura muy baja). Mientras se cocina la base, se puede hacer el relleno: batir el queso crema, el azúcar y el yogur hasta que estén bien integrados. Agregar los huevos de a uno, luego el jugo de limón con la maizena diluida y la vainilla. Añadir la crema de leche y terminar de integrar. Verter la mezcla sobre la base horneada. Hornear durante 60 a 70 minutos, o hasta que el centro se mueva apenas al sacudirlo suavemente como una gelatina. Dejar enfriar a temperatura ambiente al menos 1 hora y llevar a la heladera.

El cheesecake de Friends tiene una base crujiente y bordes altos, sin decoración

La clave de toda la receta está en la cocción: para que los bordes y la base de galletitas quede bien dorada es necesario cocinarla primero a una temperatura más alta y luego cocinarla por completo, ya con la crema, a un horno mucho más bajo. Así la torta queda increíblemente cremosa, pero con ese toque crujiente de la base.