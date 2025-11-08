No es chocotorta: la receta con galletitas rica, económica y rendidora.

Todos conocemos a las galletitas de vainilla tipo "María". Son esas clásicas galletas dulces de forma redonda que comíamos cuando éramos chicos. En esta oportunidad, te traemos una receta de torta que no es la chocotorta común con chocolinas, sino, una versión con galletitas María. Rica, económica, rendidora y, sobre todo, muy fácil de hacer.

Receta de torta con galletitas tipo "María"

Las galletitas tipo "María" se consiguen en cualquier supermercado de barrio y a un precio económico, a diferencia de otros paquetes que en estos tiempos pueden implicar un gasto considerable. En este sentido, la receta de torta que te traemos es ideal para cuidar el bolsillo y no por eso dejar de lado las ganas de comer algo rico.

Las galletitas tipo "María" son ideales para preparar una torta económica y rica.

Ingredientes (rinde entre 8 y 10 porciones)

2 paquetes de galletitas María (tipo Maná o similares)

½ litro de leche para remojarlas

600 g de dulce de leche (puede ser repostero si querés que quede más firme)

Coco rallado o chocolate rallado para decorar (a gusto)

Preparación

Elegí una fuente rectangular o un molde desmontable. Si querés que sea más fácil de desmoldar, podés forrarlo con film. Poné la leche en un plato hondo. Irá sirviendo para mojar las galletitas apenas. No las dejes mucho porque se deshacen. Hacé una primera capa de galletitas mojadas, cubriendo toda la base del molde. Encima, untá una capa generosa de dulce de leche con una cuchara o espátula. Repetí el proceso: galletitas mojadas + dulce de leche, hasta que llegues al borde del molde o te quedes sin dulce. Terminá con una capa de dulce de leche y decorá con coco rallado, chocolate rallado o galletitas trituradas. Llevá a la heladera por lo menos dos horas. Cuanto más tiempo repose, mejor se asienta y más rica queda.

Si querés hacerla más rendidora, podés intercalar alguna capa de crema batida o de flan. Para una versión más liviana, reemplazá parte del dulce de leche por una mezcla de queso crema y dulce. Y no te olvides que queda espectacular si la hacés el día anterior.