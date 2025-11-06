Receta de Crème brûlée: cómo hacerla fácil, rápido y que quede deliciosa, según especialistas

El crème brûlée de L’Atelier Bistró es un gesto de amor por la cocina bien hecha.

Pocas cosas evocan tanto placer como romper con la cuchara el caramelo dorado de un crème brûlée. Este postre, emblema de la repostería francesa, tiene en Buenos Aires una versión que honra la tradición sin renunciar a la simpleza. El equipo de L’Atelier Bistró, uno de los espacios más refinados y queridos de la zona norte, revela cómo lograr en casa la textura perfecta: una crema sedosa por dentro y una superficie crocante que suena a promesa cumplida.

Fundado en 2004 por los chefs Verónica Morello y Charly Forbes, L’Atelier nació como un pequeño rincón parisino en La Lucila y hoy brilla en su elegante sede sobre Avenida del Libertador, en Martínez. A lo largo de dos décadas, el restaurante se consolidó como una referencia de cocina francesa moderna, donde la técnica y el alma artesanal se encuentran en cada plato y, especialmente, en cada postre.

Receta de Creme brûlée.

La receta del crème brûlée de L’Atelier Bistró

Ingredientes (8 a 10 porciones)

10 yemas.

200 g de azúcar.

500 cc de crema de leche.

500 cc de leche.

1 vaina o 1 cda de esencia de vainilla.

Paso a paso

Calentar la crema con la leche y la vainilla hasta el primer hervor (sin dejar que se queme). Si se usa vaina, abrirla y raspar las semillas. En un bol aparte, batir las yemas con el azúcar y luego incorporar la mezcla caliente en forma de hilo, batiendo unos segundos. Dejar reposar y retirar la espuma superficial. Volcar la preparación en moldes individuales y cocinarlos a baño María en horno suave (120°) durante 30 a 45 minutos, hasta que cuajen. Dejar enfriar, espolvorear azúcar y quemar con soplete o plancha para lograr la capa crocante.

Más que un postre: una experiencia

En L’Atelier, el crème brûlée se sirve con un toque de masa sablé crocante, un detalle que remite al refinamiento francés y a la obsesión del lugar por las texturas. La presentación —vajilla artesanal hecha por la propia Verónica Morello— completa la experiencia sensorial.

El restaurante, con su fachada discreta y su interior de manteles blancos, pisos de madera y fotografías en blanco y negro, parece detenido en el tiempo. Entre copas de vino y velas suaves, los postres se convierten en cierre y celebración. No sorprende que el crème brûlée sea uno de los más pedidos desde hace años: un símbolo del equilibrio entre técnica, paciencia y placer.

L’Atelier Bistró.

Durante 2025, L’Atelier celebra su vigésimo aniversario con un menú de cinco pasos maridado con vinos seleccionados, además de eventos mensuales con bodegas argentinas. Su carta, que combina el foie de volaille con platos contemporáneos como el matambre glaseado o el volcán de pistacho, sigue siendo una lección de coherencia y evolución.

Desde el primer día, el crème brûlée se mantuvo como emblema del lugar: un puente entre la tradición francesa y la calidez porteña. Una cucharada basta para entender por qué.