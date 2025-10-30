No llevan horno: receta de galletitas heladas de chocolate, frutos rojos y banana para este verano 2026.

Existe una receta de galletitas heladas de banana, chocolate y frutos rojos que podés preparar en casa este verano 2026 con muy pocos ingredientes. Si querés llevar una alimentación más saludable, libre de azúcares refinadas y conservantes, esta receta te va a encantar.

Además no lleva horno, ideal para esos días de calor en los que querés desayunar o merendar algo nutritivo y rico sin que la cocina se llene de calor. A diferencia de las galletitas comunes, estas no llevan harina, ya que se hacen a base de frutas y chocolate para luego llevarlas al congelador.

Además de no llevar nada de harina ni azúcar, esta receta es alta en fibra, ideal si consumís pocas frutas durante el día y querés incorporarla en snacks ricos y chocolatosos. La receta original se prepara con bananas y frutos rojos (que se venden congelados o frescos), pero podés usar las frutas que quieras.

Receta de galletitas heladas de chocolate, banana y frutos rojos

Ingredientes

Banana en rodajas

Frutos rojos (pueden ser frambuesas, arándanos, fresas y/o frutillas)

Chocolate para derretir (puede ser común o cacao al 70% sin azúcar)

Aceite de coco

Sal gruesa para decorar

Preparación