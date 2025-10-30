Existe una receta de galletitas heladas de banana, chocolate y frutos rojos que podés preparar en casa este verano 2026 con muy pocos ingredientes. Si querés llevar una alimentación más saludable, libre de azúcares refinadas y conservantes, esta receta te va a encantar.
Además no lleva horno, ideal para esos días de calor en los que querés desayunar o merendar algo nutritivo y rico sin que la cocina se llene de calor. A diferencia de las galletitas comunes, estas no llevan harina, ya que se hacen a base de frutas y chocolate para luego llevarlas al congelador.
Además de no llevar nada de harina ni azúcar, esta receta es alta en fibra, ideal si consumís pocas frutas durante el día y querés incorporarla en snacks ricos y chocolatosos. La receta original se prepara con bananas y frutos rojos (que se venden congelados o frescos), pero podés usar las frutas que quieras.
Receta de galletitas heladas de chocolate, banana y frutos rojos
Ingredientes
-
Banana en rodajas
-
Frutos rojos (pueden ser frambuesas, arándanos, fresas y/o frutillas)
-
Chocolate para derretir (puede ser común o cacao al 70% sin azúcar)
-
Aceite de coco
-
Sal gruesa para decorar
Preparación
-
En un bol, derretir el chocolate con una cucharada de aceite de coco. Llevar al microondas hasta que se derrita totalmente, en intervalos de 30 segundos. Si ves que te queda muy líquido, agregale más aceite de coco para espesarlo y repetí el proceso.
-
En una placa con papel manteca, colocar las bananas en rodajas y los frutos rojos a los costados de las rodajas.
-
Tirar el chocolate derretido por encima de las frutas, para que las cubra bien.
-
Tirarle un puñadito de sal gruesa por arriba.
-
Llevar al freezer o congelador durante una o dos horas hasta que se congelen bien.
-
¡Listo! A disfrutar.