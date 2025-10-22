Los batidos frutales son ideales para el clima caluroso.

Llegan las estaciones más calurosas del año y, con ellas, el auge por los batidos de frutas, los grandes aliados de la gente para contrarrestar las temperaturas altas. De ese modo, conocer bien qué frutas son combinables y cuáles no es fundamental para lograr un buen resultado.

Estas preparaciones son ideales para el calor porque aportan hidratación, vitaminas y minerales. Al estar preparados con frutas frescas y, a veces, con agua, hielo o leche, ayudan a reponer líquidos y mantener la energía sin sensación de pesadez. Además, su sabor dulce natural los hace ricos y fáciles de consumir, mientras que la fibra de las frutas contribuye a la digestión. Son una opción saludable para refrescarse, satisfacer antojos y complementar la alimentación en los días calurosos.

Recetas de batidos frutales para el verano

Batido de frutilla y banana

Licuar 1 taza de frutillas lavadas, 1 banana madura y 1 taza de leche fría (o bebida vegetal).

Endulzar a gusto con miel o azúcar si es necesario.

Servir bien frío, con hielo picado si se desea.

Batido tropical de mango y ananá

Licuar ½ taza de mango, ½ taza de ananá, 1 banana y 1 taza de agua o jugo de naranja.

Opcional: agregar unas hojas de menta para mayor frescura.

Servir con cubitos de hielo.

Batido verde refrescante

Licuar 1 manzana verde, ½ pepino, un puñado de espinaca fresca y 1 taza de agua o agua de coco.

Agregar jugo de medio limón y endulzar ligeramente si se desea.

Servir frío, ideal para hidratar y aportar vitaminas.

Licuado de manzana.

Batido de durazno y frutilla

Licuar 1 durazno grande pelado y picado, ½ taza de frutillas y 1 taza de yogur natural o leche fría.

Agregar un chorrito de miel si se desea endulzar.

Servir bien frío, ideal para el desayuno o la merienda.

Batido de arándanos y banana

Licuar ½ taza de arándanos frescos o congelados, 1 banana y 1 taza de leche o bebida vegetal.

Endulzar al gusto y servir con hielo picado.

Batido de naranja, zanahoria y jengibre