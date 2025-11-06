EN VIVO
Receta de muffins de zanahoria: saludables, altos en fibra y deliciosos para acompañar el mate

Así es cómo podés preparar una merienda saludable y riquísima: muffins de zanahoria sin azúcar y altos en fibra, ideal para los chicos.

06 de noviembre, 2025 | 16.05

Existe una receta para preparar muffins de zanahoria saludables y deliciosos, ideal para acompañar con el mate. Si tenés ganas de comer algo dulce para la merienda pero no querés caer en las galletitas ultraprocesadas y buscás una opción más saludable, esta receta te va a encantar.

Aunque muchas personas no lo sepan, la zanahoria se usa mucho en repostería para preparar tortas, budines, muffins y galletitas. Su dulzor la convierte en el ingrediente estrella de muchas preparaciones dulces. Esta receta no lleva azúcar sino miel, una opción mucho más saludable. Además, gracias a la zanahoria son ricos en fibra

Si tenés algún problema de salud que no te permite consumir ni azúcar ni miel, podés usar el endulzante que quieras. En cuanto a la harina, esta receta lleva harina de almendras y de avena. Puede ser de avena sin TACC libre de gluten o la común. La receta fue compartida por Nelly Cocinando, creadora de recetas en sus redes sociales.

Receta de muffins de zanahoria, deliciosos y saludables

Ingredientes

  • 2 huevos.

  • 1/4 taza de miel natural.

  • 1 cucharadita vainilla.

  • 1 cucharaditas yogurt griego.

  • 1 taza de harina almendras.

  • 1/2 taza de harina de avena.

  • 1 y 1/2 cucharaditas de polvo para hornear.

  • 1/2 cucharadita canela.

  • 1 taza de zanahoria rallada.

  • 1/4 de taza de leche entera.

Preparación

  1. En un bol, mezclar los dos huevos con miel o el endulzante que quieras. Añadir el extracto de vainilla, el yogur griego y mezclar muy bien.

  2. Incorporar de a poco los secos: la harina de almendras, de avena, el polvo de hornear y la canela.

  3. Agregar la zanahoria rallada, la leche y seguir revolviendo.

  4. Verter esta mezcla en los moldes para muffins.

  5. Hornear a 180 grados por 20-15 minutos o hasta que estén doraditos y salga el palillo limpio.

  6. Arriba del todo, decorar con yogur, pedacitos de zanahoria y una pizquita de canela.

