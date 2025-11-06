Receta de muffins de zanahoria: saludables, altos en fibra y deliciosos para acompañar el mate.

Existe una receta para preparar muffins de zanahoria saludables y deliciosos, ideal para acompañar con el mate. Si tenés ganas de comer algo dulce para la merienda pero no querés caer en las galletitas ultraprocesadas y buscás una opción más saludable, esta receta te va a encantar.

Aunque muchas personas no lo sepan, la zanahoria se usa mucho en repostería para preparar tortas, budines, muffins y galletitas. Su dulzor la convierte en el ingrediente estrella de muchas preparaciones dulces. Esta receta no lleva azúcar sino miel, una opción mucho más saludable. Además, gracias a la zanahoria son ricos en fibra.

Si tenés algún problema de salud que no te permite consumir ni azúcar ni miel, podés usar el endulzante que quieras. En cuanto a la harina, esta receta lleva harina de almendras y de avena. Puede ser de avena sin TACC libre de gluten o la común. La receta fue compartida por Nelly Cocinando, creadora de recetas en sus redes sociales.

Ingredientes

2 huevos.

1/4 taza de miel natural.

1 cucharadita vainilla.

1 cucharaditas yogurt griego.

1 taza de harina almendras.

1/2 taza de harina de avena.

1 y 1/2 cucharaditas de polvo para hornear.

1/2 cucharadita canela.

1 taza de zanahoria rallada.

1/4 de taza de leche entera.

Preparación