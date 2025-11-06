Existe una receta para preparar muffins de zanahoria saludables y deliciosos, ideal para acompañar con el mate. Si tenés ganas de comer algo dulce para la merienda pero no querés caer en las galletitas ultraprocesadas y buscás una opción más saludable, esta receta te va a encantar.
Aunque muchas personas no lo sepan, la zanahoria se usa mucho en repostería para preparar tortas, budines, muffins y galletitas. Su dulzor la convierte en el ingrediente estrella de muchas preparaciones dulces. Esta receta no lleva azúcar sino miel, una opción mucho más saludable. Además, gracias a la zanahoria son ricos en fibra.
Si tenés algún problema de salud que no te permite consumir ni azúcar ni miel, podés usar el endulzante que quieras. En cuanto a la harina, esta receta lleva harina de almendras y de avena. Puede ser de avena sin TACC libre de gluten o la común. La receta fue compartida por Nelly Cocinando, creadora de recetas en sus redes sociales.
MÁS INFO
Receta de muffins de zanahoria, deliciosos y saludables
Ingredientes
-
2 huevos.
-
1/4 taza de miel natural.
-
1 cucharadita vainilla.
-
1 cucharaditas yogurt griego.
-
1 taza de harina almendras.
-
1/2 taza de harina de avena.
-
1 y 1/2 cucharaditas de polvo para hornear.
-
1/2 cucharadita canela.
-
1 taza de zanahoria rallada.
-
1/4 de taza de leche entera.
Preparación
-
En un bol, mezclar los dos huevos con miel o el endulzante que quieras. Añadir el extracto de vainilla, el yogur griego y mezclar muy bien.
-
Incorporar de a poco los secos: la harina de almendras, de avena, el polvo de hornear y la canela.
-
Agregar la zanahoria rallada, la leche y seguir revolviendo.
-
Verter esta mezcla en los moldes para muffins.
-
Hornear a 180 grados por 20-15 minutos o hasta que estén doraditos y salga el palillo limpio.
-
Arriba del todo, decorar con yogur, pedacitos de zanahoria y una pizquita de canela.