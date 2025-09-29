La receta económica de los muffins de pastelería para hacer en casa

Los muffins lemon pie son una de esas creaciones que combinan lo mejor de dos mundos: el sabor clásico y reconfortante de una tarta de limón, y la practicidad de un muffin individual, perfecto para el ritmo actual de vida. Pero lo mejor de todo es que, aunque parezcan una preparación de pastelería gourmet, su receta es sencilla, rendidora y económica: ideal para preparar en casa sin complicarse ni gastar de más.
Estos muffins conquistan por su sabor y presentación: una masa esponjosa y dulce, un relleno cremoso y ácido de limón (curd), y un merengue italiano suave con ese dorado irresistible si se le da un toque de soplete. El equilibrio entre la acidez del cítrico y la dulzura del merengue hace que cada bocado sea una experiencia única, que bien podría encontrarse en una confitería.
Además de su sabor, ofrecen ventajas prácticas: no requieren vajilla, se transportan fácilmente y permiten controlar las porciones, algo clave para quienes buscan opciones ricas pero moderadas. Son ideales para agasajar en una merienda, llevar al trabajo o simplemente disfrutar en casa con el mate.
Ingredientes y pasos para hacer muffins lemon pie en casa
Para los muffins (masa nube):
- 250 g de azúcar
- 250 g de harina leudante
- 120 cc de aceite
- 100 cc de crema de leche
- 3 huevos
- 1 cdita. de esencia de vainilla (opcional: ralladura de limón)
Para el curd de limón:
- 125 g de azúcar
- 75 g de manteca
- 75 g de jugo de limón
- 2 yemas
- 1 huevo
Para el merengue italiano:
- 200 g de azúcar
- 50 ml de agua
- 3 claras
El paso a paso para hacer los muffins de pastelería en casa
- Prepará los moldes: Usá papel manteca para armar tulipas caseras de 15 cm. Hacé cortes de 7 cm en cada lado y colocá en el molde de muffins.
- La masa: Mezclá todos los ingredientes del muffin hasta integrar bien. Repartí en los moldes y horneá a 180 °C por 35 minutos. Rinde unos 18 muffins grandes.
- El curd de limón: En una olla, cociná a fuego bajo el jugo de limón, el azúcar, el huevo y las yemas, revolviendo constantemente hasta que espese. Retirá del fuego, sumá la manteca en cubitos y mezclá hasta integrar. Enfriá.
-
El merengue italiano: Batí las claras hasta que estén espumosas. En paralelo, hacé un almíbar con el azúcar y el agua hasta alcanzar los 118 °C (punto bolita). Vertelo en forma de hilo sobre las claras sin dejar de batir, y seguí hasta que la mezcla enfríe.
-
Armado final: Una vez fríos los muffins, abrilos, rellenalos con el curd y decorá con el merengue. Si tenés soplete, dorá la superficie para lograr ese toque de pastelería.Los muffins de lemon pie son una opción ideal para eventos, cumpleaños, meriendas y desayunos.