La receta económica de los muffins de pastelería para hacer en casa.

Los muffins lemon pie son una de esas creaciones que combinan lo mejor de dos mundos: el sabor clásico y reconfortante de una tarta de limón, y la practicidad de un muffin individual, perfecto para el ritmo actual de vida. Pero lo mejor de todo es que, aunque parezcan una preparación de pastelería gourmet, su receta es sencilla, rendidora y económica: ideal para preparar en casa sin complicarse ni gastar de más.

Estos muffins conquistan por su sabor y presentación: una masa esponjosa y dulce, un relleno cremoso y ácido de limón (curd), y un merengue italiano suave con ese dorado irresistible si se le da un toque de soplete. El equilibrio entre la acidez del cítrico y la dulzura del merengue hace que cada bocado sea una experiencia única, que bien podría encontrarse en una confitería.

Además de su sabor, ofrecen ventajas prácticas: no requieren vajilla, se transportan fácilmente y permiten controlar las porciones, algo clave para quienes buscan opciones ricas pero moderadas. Son ideales para agasajar en una merienda, llevar al trabajo o simplemente disfrutar en casa con el mate.

Ingredientes y pasos para hacer muffins lemon pie en casa

Para los muffins (masa nube):

250 g de azúcar

250 g de harina leudante

120 cc de aceite

100 cc de crema de leche

3 huevos

1 cdita. de esencia de vainilla (opcional: ralladura de limón)

Para el curd de limón:

125 g de azúcar

75 g de manteca

75 g de jugo de limón

2 yemas

1 huevo

Para el merengue italiano:

200 g de azúcar

50 ml de agua

3 claras

El paso a paso para hacer los muffins de pastelería en casa