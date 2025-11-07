Tarde de lluvia y mates: receta de cremona rellena de membrillo y libritos de grasa

Este viernes 7 de noviembre las condiciones están dadas para una tarde de lluvia, mate y una rica cremona rellena de membrillo y unos libritos de grasa. Los "pensamientos panaderos" afloran cuando el cielo está nublado y las primeras gotas empiezan a caer. Pero si no querés salir de tu casa para ir a la panadería o tenés ganas de darte el gustito de comer algo casero, tenemos para vos dos recetas infalibles de estos clásicos panaderos.
Receta de cremona rellena de membrillo
Ingredientes
- 500 g de harina común (000 o 0000).
- 10 g de sal.
- 20 g de azúcar.
- 20 g de levadura fresca (o 7 g de seca).
- 250 ml de agua tibia (aprox.).
- 50 g de manteca o grasa derretida (para la masa).
- 100 g de manteca pomada (para hojaldrar).
- 300 g de dulce de membrillo.
Preparación
- Prepará la masa: mezclá harina, sal, azúcar y levadura desmenuzada. Agregá el agua tibia de a poco y amasá hasta formar un bollo liso. Incorporá la manteca derretida y seguí amasando hasta que quede suave y elástica.
- Dejá levar: tapá y dejá reposar unos 30-40 minutos hasta que duplique su volumen.
- Hojaldrá: estirá la masa en forma rectangular, untá con la manteca pomada y doblá en tres (como si fuera una carta). Repetí el estirado y el doblado una vez más. Dejá reposar 15 minutos.
- Armá la cremona: estirá la masa en forma de rectángulo, colocá tiras de dulce de membrillo en el centro, enrollá como si fuera un pionono y formá un círculo. Uní los extremos y hacé cortes superficiales en la superficie.
- Leudado final: tapá y dejá reposar otros 20 minutos.
- Horno: cociná en horno precalentado a 200 °C durante 20-25 minutos, hasta que esté dorada.
- Opcional: al salir del horno, podés pincelar con un poco de almíbar o manteca derretida para darle brillo.
Dos recetas ideales para una tarde de lluvia y mates.
Receta de libritos de grasa
Ingredientes
- 500 g de harina común.
- 10 g de sal.
- 20 g de levadura fresca (o 7 g de seca).
- 250 ml de agua tibia.
- 100 g de grasa vacuna o manteca (para el empaste).
Preparación
- Masa básica: mezclá harina, sal y levadura. Agregá el agua tibia y amasá hasta tener una masa suave. Dejá reposar 30 minutos.
- Estirado: estirá la masa en un rectángulo, untá con grasa blanda y doblá en tres. Repetí este paso dos veces (como con la cremona).
- Cortes: estirá nuevamente a 1 cm de grosor y cortá rectángulos o cuadrados pequeños.
- Leudado: tapá y dejá reposar 20 minutos.
- Cocción: llevá a horno fuerte (220 °C) unos 15-20 minutos, hasta que se abran en capas y estén dorados.