Tarde de lluvia y mates: receta de cremona rellena de membrillo y libritos de grasa.

Este viernes 7 de noviembre las condiciones están dadas para una tarde de lluvia, mate y una rica cremona rellena de membrillo y unos libritos de grasa. Los "pensamientos panaderos" afloran cuando el cielo está nublado y las primeras gotas empiezan a caer. Pero si no querés salir de tu casa para ir a la panadería o tenés ganas de darte el gustito de comer algo casero, tenemos para vos dos recetas infalibles de estos clásicos panaderos.

Receta de cremona rellena de membrillo

Ingredientes

500 g de harina común (000 o 0000).

10 g de sal.

20 g de azúcar.

20 g de levadura fresca (o 7 g de seca).

250 ml de agua tibia (aprox.).

50 g de manteca o grasa derretida (para la masa).

100 g de manteca pomada (para hojaldrar).

300 g de dulce de membrillo.

Preparación

Prepará la masa: mezclá harina, sal, azúcar y levadura desmenuzada. Agregá el agua tibia de a poco y amasá hasta formar un bollo liso. Incorporá la manteca derretida y seguí amasando hasta que quede suave y elástica. Dejá levar: tapá y dejá reposar unos 30-40 minutos hasta que duplique su volumen. Hojaldrá: estirá la masa en forma rectangular, untá con la manteca pomada y doblá en tres (como si fuera una carta). Repetí el estirado y el doblado una vez más. Dejá reposar 15 minutos. Armá la cremona: estirá la masa en forma de rectángulo, colocá tiras de dulce de membrillo en el centro, enrollá como si fuera un pionono y formá un círculo. Uní los extremos y hacé cortes superficiales en la superficie. Leudado final: tapá y dejá reposar otros 20 minutos. Horno: cociná en horno precalentado a 200 °C durante 20-25 minutos, hasta que esté dorada.

Opcional: al salir del horno, podés pincelar con un poco de almíbar o manteca derretida para darle brillo.

Dos recetas ideales para una tarde de lluvia y mates.

Receta de libritos de grasa

Ingredientes

500 g de harina común.

10 g de sal.

20 g de levadura fresca (o 7 g de seca).

250 ml de agua tibia.

100 g de grasa vacuna o manteca (para el empaste).

Preparación