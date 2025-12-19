Creó un imperio en Disney y fue impulsor de la carrera de Tini: conmoción por la muerte de un famoso argentino

Murió Diego Lerner, figura clave de Disney en Argentina.

La industria del entretenimiento despidió a Diego Lerner, presidente honorario de The Walt Disney Company Latin America, quien murió tras luchar contra una enfermedad terminal. Lerner fue un hombre fundamental para el crecimiento de la marca en la Argentina y el resto de la región, destacándose por su visión innovadora y su capacidad para detectar tendencias de consumo global.

Nacido en Buenos Aires, casado y padre de tres hijos, Lerner será despedido en el Jardín de Paz. El empresario se unió a Disney a principios de los '90 y fue el responsable de abrir las primeras oficinas de la compañía en Latinoamérica, además de consolidar el negocio de la TV paga con el lanzamiento de Disney Channel. Para Lerner, el ADN del éxito residía en la narrativa por sobre la tecnología. "La fórmula de la innovación de Disney es básicamente ‘contar cuentos’ y la tecnología es un medio para lograrlo", solía afirmar en entrevistas.

En su carrera fue clave en la creación de contenido local, impulsando proyectos como Patagonik Film Group en 1997; entre 2009 y 2017 presidió las operaciones de Disney en Europa, Medio Oriente y África (EMEA), antes de regresar como presidente regional en 2018; y tuvo a su cargo la distribución de los filmes de Walt Disney Pictures y los formatos de entretenimiento para el hogar en la región. Además, fue uno de los impulsores de la carrera de Tini Stoessel al darle el papel de Violetta, la serie de Disney que impulsó su carrera.

El adiós a Diego Lerner del CEO de Disney Bob Iger

El CEO de The Walt Disney Company, Bob Iger, expresó sus condolencias y destacó la amistad que los unió durante más de tres décadas. "Estoy muy agradecido por nuestros casi 35 años de colaboración y amistad. Se lo va a extrañar profundamente", manifestó el directivo global.