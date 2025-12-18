Homo Argentum podría ser destronada: la película que pasó el millón de espectadores y "le pisa los talones".

La película Homo Argentum fue una de las más vistas por los espectadores argentinos, convirtiéndose en el segundo estreno más visto del 2025. Pero un reciente lanzamiento podría destronarlo a solo dos semanas para el cierre del año, ya que traspasó el millón de espectadores.

Se trata de Zootopia 2, película animada de Disney que sigue las aventuras de la pareja de policías Judy Hopps y Nick Wilder, una coneja y un zorro, envueltos en un nuevo caso que pondrá sus carreras y vidas en peligro. Según información de Ultracine al jueves 18 de diciembre la película alcanzó un total de 1.136.665 entradas vendidas desde su estreno, el pasado 27 de noviembre del 2025. Es la novena película del año que alcanzó esa cifra y le tomó 18 días llegar al millón de tickets.

Pero en vistas del inicio de las vacaciones de verano para los niños y jóvenes se estipula que las cadenas de cines dejarán el filme algunos días más, lo que podría hacer que esta cifra suba y alcance a Homo Argentum, con unos cómodos 1.796.376 desde su estreno, convirtiéndose en la segunda película más vista del 2025 por los argentinos.

Cuál es la película más vista del 2025 por los argentinos

El puesto número se lo lleva la live action de Lilo & Stitch, con 3.110.248 espectadores desde su estreno. La película sigue la historia de Lilo, una niña con problemas para adaptarse y Stitch, un alienígena prófugo que aterriza en la Tierra y debe pasar desapercibido. La amistad improbable entre Lilo y Stitch no tarda en acontecer, así como también un desastre de proporciones galácticas cuando agentes espaciales se mezclan entre los humanos para cazar al pequeño monstruo peludo.