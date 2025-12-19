EEUU impone sanciones a familiares y allegados de Nicolás Maduro

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene un sombrero mientras se une a sus partidarios durante una marcha en Caracas, Venezuela

Estados Unidos impuso el viernes sanciones a familiares y allegados del presidente de Venezuela, ‍Nicolás Maduro, y ⁠su esposa, mientras Washington aumenta la presión sobre el mandatario del país sudamericano.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo en un comunicado que impuso sanciones a siete personas que, según afirmó, estaban vinculadas a Maduro y su esposa, Cilia Flores, mientras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, los acusó de "apoyar el ‌narcoestado rebelde de Nicolás Maduro".

"No permitiremos que ⁠Venezuela siga inundando nuestra nación ⁠con drogas mortales", dijo Bessent en un comunicado.

"Maduro y sus cómplices criminales amenazan la paz y la ‍estabilidad de nuestro hemisferio. La administración (del presidente Donald) Trump seguirá atacando a las redes ⁠que sustentan su dictadura ilegítima".

El ‌Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Maduro y su gobierno han negado vehementemente los vínculos con el crimen y dicen que Estados Unidos está buscando ‌un cambio ‌de régimen para tomar el control de las vastas reservas de petróleo de Venezuela.

La imposición de sanciones ocurre mientras Trump ha incrementado la presión sobre Maduro, haciendo campaña para ​su salida del poder y ejecutando un despliegue militar a gran escala en el sur del Caribe.

La administración Trump ha llevado a cabo en la región ataques contra embarcaciones presuntamente cargadas de drogas, confiscado un petrolero sancionado cerca de las costas de Venezuela y ha declarado ‍un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen del país miembro de la OPEP.

Trump también ha dicho repetidamente que pronto se producirán ataques terrestres en Venezuela.

La acción del viernes sancionó a los familiares de ​Carlos Erik Malpica Flores, el sobrino de la esposa de Maduro, quien según Estados Unidos estuvo involucrado en un ​complot de corrupción en la petrolera estatal y quien fue sancionado por Washington la semana pasada.

Su ⁠madre, que también es hermana de la esposa de Maduro, su padre, su hermana, su esposa y su hija fueron sancionados el viernes.

Con información de Reuters