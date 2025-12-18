Apareció uno de los cetáceos menos conocidos del mundo en San Clemente

Se trataba de un ejemplar macho que medía 4.30 metros de largo y pesaba una tonelada.

Un animal marino poco conocido en el mundo apareció en la costa de San Clemente del Tuyú. Se trata del zifio, que arribó a la localidad balnearia para morir pese a los intentos del equipo rescatistas de mantenerlo con vida.

El cetáceo de mar abierto apareció en la tarde del martes. Como su presencia es cuasi inédita en la zona, rápidamente el equipo de la Fundación Mundo Marino se acercó a la zona para intentar devolverlo al mar, pero fue encontrado este miércoles por la mañana muerto.

Se trataba de un ejemplar macho que medía 4.30 metros de largo y pesaba una tonelada. Para devolverlo al mar se montó un operativo nocturno. El equipo de rescate intentó sumergirlo nuevamente en el agua, pero el zifio regresaba constantemente a la tierra.

El cuerpo fue trasladado al Centro de Rescate para una necropsia. Las muestras fueron enviadas a distintos laboratorios de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, pero los resultados preliminares indicaron un cuadro de neumonía y una alta carga parasitaria gastrointestinal como posibles causas de muerte.

Cómo encontraron al zifio

Especialistas afirman que solo hubo cuatro avistamientos de ellos desde 1987. El aviso sobre su varamiento llegó cerca de las 19.30, cuando integrantes del equipo de rescate estaban en sus hogares. En ese momento se activó el protocolo y el grupo se dividió: unos se acercaron a la playa céntrica para evaluar el cuadro y otro preparó el equipamiento para asistirlo.

Las tareas resultaron especialmente exigentes por la baja visibilidad y por el tamaño del cetáceo. A través de varias acciones intentaron reintroducirlo en el mar, pero el animal insistía con natación circular y regresos sistemáticos a la playa.

Los especialistas explicaron que este tipo de comportamientos es común en cetáceos que atraviesan cuadros graves cuando quedan varados. “El animal salía varias veces hacia el mar, pero al pasar la rompiente volvía de manera sistemática. Ese comportamiento nos indicaba que el cuadro era delicado. Aun así, seguimos intentando ayudarlo, sosteniéndolo, reflotándolo y dándole tiempo para que pudiera recuperarse y salir nadando por sus propios medios”, explicó Sergio Rodríguez Heredia, responsable del Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino.

Las tareas de rescate siguieron hasta casi las 21. El animal ya se había alejado mar adentro, pero durante la recorrida de monitoreo en la mañana siguiente, el zifio apareció muerto cerca de donde lo habían asistido.

Qué es un zifio

El zifio forma parte de la familia Ziphiidae, conocidos como las "ballenas de pico", y suele vivir en mar abierto, donde llega a profundidades extremas para alimentarse de calamares y peces. Los investigadores saben poco de esta especie, ya que están poco tiempo en la superficie y habitan muy lejos de la costa.

Su cuerpo es alargado y robusto, tiene una cabeza pequeña y un hocico estrecho y prominente que recuerda a un pico, un rasgo que le da su nombre. A escala global se conocen más de 20 especies de zifios, muchas de ellas con rasgos extremos muy similares.

El tamaño de su cuerpo varía según la especie, pero suelen medir entre 4 y 10 metros de largo. Su color suele ser gris oscura o marrón, con manchas claras o cicatrices, especialmente en los machos adultos. Además, son famosos por su capacidad de realizar inmersiones extremadamente profundas y prolongadas que pueden superar los 1000 metros.