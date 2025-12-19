¿Se recomienda la cuarentena por la Gripe H3N2?: esto dice la OMS al respecto

La gripe H3N2 de la variante K que llegó a la Argentina -con dos casos confirmados en Santa Cruz y uno en Ciudad de Buenos Aires- obliga a reactivar la vigilancia epidemiológica, teniendo en cuenta que esta influenza impacta más en adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

Se trata de una de las variantes de influenza A que suele asociarse a cuadros más severos y a un aumento de hospitalizaciones durante las temporadas invernales, lo que refuerza la importancia de la prevención.

Ante este escenario, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aclaró que, según la información disponible, no recomienda imponer restricciones a los viajes ni al comercio internacional. En su último informe del 10 de enero , el organismo señaló textualmente: “La OMS no recomienda ninguna restricción a los viajes ni al comercio con los países mencionados en este informe, basándose en la información disponible sobre el evento actual”.

La aclaración busca evitar medidas desproporcionadas que no aportan beneficios sanitarios comprobados.

Desde los organismos sanitarios insisten en que la clave no está en el cierre de fronteras, sino en fortalecer los sistemas de salud, garantizar el acceso a la vacunación y promover la información basada en evidencia. En un contexto de alta circulación viral, la prevención individual y las políticas públicas sostenidas resultan fundamentales para minimizar el impacto de la gripe H3N2 sin generar alarmas innecesarias.

Cuáles son los síntomas de la Gripe H3N2

Los principales síntomas asociados a la variante K incluyen:

Fiebre alta y súbita.

Dolores musculares intensos.

Tos seca.

Fatiga extrema.

Molestias gastrointestinales (diarrea o dolor abdominal).



El cansancio y el dolor muscular marcan especialmente esta ola, según especialistas británicos. Los grupos de mayor riesgo son:

Adultos mayores.

Menores de cinco años.

Personas inmunodeprimidas.

Mujeres embarazadas.



La gripe K puede confundirse con COVID-19, por lo que los especialistas recomiendan diagnósticos combinados para acelerar tratamientos y evitar errores clínicos.