No es chocotorta: la receta con galletitas para hacer fácil y rápido una reversión del tiramisú

El tiramisú es uno de los postres italianos más ricos y que no suelen fallar para llevar a las reuniones. Lo bueno es que existe una reversión: la tortamisú, se trata de una receta que le suma galletitas de chocolate a la preparación tradicional y es más rápida y fácil de preparar.

La receta con galletitas fácil y rápida: cómo hacer "Tortamisú"

La tortamisú reemplaza las tradicionales vainillas por galletitas y vainillas de chocolate. Se trata de un postre delicioso, que será ideal para combatir los calores del verano, ya que se puede comer helado. Además, es una preparación simple que no requiere mucho tiempo y que rinde para muchas personas.

Ingredientes

Para la base

200gr de galletitas de chocolate.

100gr de manteca.

Para el relleno

350ml de crema de leche.

esencia de vainilla.

2cdas de azúcar impalpable.

200gr de queso crema.

7 vainillas de chocolate.

Café (cantidad necesaria).

Preparación paso a paso

Procesar las galletitas de chocolate y mezclarlas con la manteca derrita. En un molde poner papel manteca y armar la base con la mezcla de galletitas. Para el relleno, batir la crema de leche, con el azúcar y la esencia de vainilla hasta punto medio. Incorporar el queso crema y volver a batir hasta un punto firme Verter la mitad de la crema a la base Embeber las vainillas en el café y colarlas por encima de la crema Añadir otra capa de crema. En este paso se puede aprovechar la crema para hacerle una linda decoración. Llevar al freezer. Lo ideal es dejarlo de un día para el otro, pero si no con algunas horas basta. Desmoldar, espolvorear con cacao y ya se puede disfrutar.