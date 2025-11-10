Receta clave para el calor del verano 2026: cómo hacer helado de banana split saludable

Se acerca el verano 2026, comienza a subir la temperatura y no hay nada mejor que un postre frío para combatir el calor. Por suerte, existe una receta saludable y de solo cinco pasos para preparar de manera fácil helado de banana split en casa.

Cómo hacer helado de banana split: la receta paso a paso

La nutricionista influencer Micaela Méndez (@being.healthyy) compartió hace tiempo su receta para preparar helado de banana split en simples pasos y con pocos ingredientes. Se trata de una preparación saludable y proteica, que no tiene nada que envidiarle a los de heladería. Es ideal saber cómo prepararla para el verano, ya sea para tener una merienda diferente o para hacer un postre y destacarse en una reunión.

Ingredientes

4 bananas congeladas

1 scoop de proteína de vainilla o 3 cucharadas de leche en polvo descremada (es opcional, pero le da más textura a la preparación).

1/4 taza de bebida vegetal o leche descremada

1 cucharada de dulce de leche sin azúcar o común

40 g de chocolate 70% cacao

Preparación paso a paso

Cortar las bananas en rodajas y llevarlas al freezer por lo menos 12 horas. Colocar en la procesadora o licuadora junto con un scoop de proteína de vainilla o leche en polvo y un chorrito de leche descremada. Procesar bien hasta lograr una textura cremosa. Pasar la preparación a un bowl, añadir el dulce de leche sin azúcar o común y el chocolate picado. Mezclar. Volver a llevar al freezer una hora o una hora y media. ¡Listo! ya tenés un helado saludable y riquísimo para disfrutar

El helado de banana split es un postre proteico y saludable que se puede praparar en solo algunos pasos

Qué tipo de banana usar: ¿es saludable consumirlas de color marrón?

La respuesta es que sí. El cambio de pigmentación en las bananas coincide con que el proceso de maduración de la fruta. Al consumirlas más oscuras la única diferencia es que puede estar más dulce de lo normal y no representa ningún riesgo para la salud. Incluso, muchas personas recomiendan utilizarlas maduras para hacer helado, ya que aporta mayor dulzura y disminuye la necesidad de colocarle azúcar a la preparación.