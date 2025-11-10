EN VIVO
Se hace con galletitas de agua: la torta rápida y económica, perfecta para compartir

Esa receta es perfecta para llevar a reuniones, ya que es rendidora y muy económica: su base es con galletitas de agua y los demás ingredientes son fáciles de conseguir.

10 de noviembre, 2025 | 13.34

Fin de año es sinónimo de juntadas y reuniones: un época en donde los familiares y grupos de amigos quieren verse para despedir el año con alegría. Sin embargo, muchas veces el bolsillo no acompaña a la cantidad de reuniones que se agendan. Por este motivo, esta receta de torta con base de galletitas de agua es perfecta para llevar a modo de postre y quedar bien con poco dinero.

Lo más llamativo de esta receta, compartida por @matycocina en Instagram, es que es bastante económica: se puede hacer con ingredientes que generalmente se tienen en la casa o son muy fáciles de conseguir. Además, es muy personalizable ya que cada persona puede sumarle o quitarle ingredientes según sus gustos o cantidad de dinero para invertir. Por último, destaca que es un postre fresco, ideal para no caer a ningún lado con las manos vacías. 

Cómo hacer la torta con galletitas de agua: paso a paso e ingredientes

Ingredientes

  • 150 g de galletas de agua
  • 200 g de dulce de leche tradicional
  • 350 g de crema de leche
  • 3 cdas. de azúcar
  • Esencia de vainilla unas gotas
  • 200 g de duraznos al natural

Paso a paso

  1. Triturar las galletitas de agua hasta que queden en trozos pequeños

  2. Mezclarlas con el dulce de leche hasta lograr una mezcla homogénea.

  3. En un bowl batir la crema con el azúcar y la esencia de vainilla hasta que quede a punto chantilly.

  4. Incorporar los duraznos en trozos y mezclarlos con la crema.

  5. En un molde de budín o de torta pequeña, colocar la base de galletitas con dulce de leche, arriba la crema y por encima una capa más de galletitas.

  6. Llevar al freezer por aproximadamente 2 horas envuelto en film.

  7. Pasado el tiempo, desmoldar y servir.
