Se hace con galletitas de agua: la torta rápida y económica, perfecta para compartir

Fin de año es sinónimo de juntadas y reuniones: un época en donde los familiares y grupos de amigos quieren verse para despedir el año con alegría. Sin embargo, muchas veces el bolsillo no acompaña a la cantidad de reuniones que se agendan. Por este motivo, esta receta de torta con base de galletitas de agua es perfecta para llevar a modo de postre y quedar bien con poco dinero.
Lo más llamativo de esta receta, compartida por @matycocina en Instagram, es que es bastante económica: se puede hacer con ingredientes que generalmente se tienen en la casa o son muy fáciles de conseguir. Además, es muy personalizable ya que cada persona puede sumarle o quitarle ingredientes según sus gustos o cantidad de dinero para invertir. Por último, destaca que es un postre fresco, ideal para no caer a ningún lado con las manos vacías.
Cómo hacer la torta con galletitas de agua: paso a paso e ingredientes
Ingredientes
- 150 g de galletas de agua
- 200 g de dulce de leche tradicional
- 350 g de crema de leche
- 3 cdas. de azúcar
- Esencia de vainilla unas gotas
- 200 g de duraznos al natural
Paso a paso
-
Triturar las galletitas de agua hasta que queden en trozos pequeños
-
Mezclarlas con el dulce de leche hasta lograr una mezcla homogénea.
-
En un bowl batir la crema con el azúcar y la esencia de vainilla hasta que quede a punto chantilly.
-
Incorporar los duraznos en trozos y mezclarlos con la crema.
-
En un molde de budín o de torta pequeña, colocar la base de galletitas con dulce de leche, arriba la crema y por encima una capa más de galletitas.
-
Llevar al freezer por aproximadamente 2 horas envuelto en film.
- Pasado el tiempo, desmoldar y servir.