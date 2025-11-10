Se hace con galletitas de agua: la torta rápida y económica, perfecta para compartir

Se hace con galletitas de agua: la torta rápida y económica y fresca perfecta para compartir.

Fin de año es sinónimo de juntadas y reuniones: un época en donde los familiares y grupos de amigos quieren verse para despedir el año con alegría. Sin embargo, muchas veces el bolsillo no acompaña a la cantidad de reuniones que se agendan. Por este motivo, esta receta de torta con base de galletitas de agua es perfecta para llevar a modo de postre y quedar bien con poco dinero.

Lo más llamativo de esta receta, compartida por @matycocina en Instagram, es que es bastante económica: se puede hacer con ingredientes que generalmente se tienen en la casa o son muy fáciles de conseguir. Además, es muy personalizable ya que cada persona puede sumarle o quitarle ingredientes según sus gustos o cantidad de dinero para invertir. Por último, destaca que es un postre fresco, ideal para no caer a ningún lado con las manos vacías.

Cómo hacer la torta con galletitas de agua: paso a paso e ingredientes

Ingredientes

150 g de galletas de agua

200 g de dulce de leche tradicional

350 g de crema de leche

3 cdas. de azúcar

Esencia de vainilla unas gotas

200 g de duraznos al natural

Paso a paso