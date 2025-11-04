La receta de las crackers saludables de garbanzos o lentejas para hacer en casa.

Las legumbres siguen ganando terreno en la cocina saludable y ahora también llegan en formato snack. Las crackers de garbanzos o lentejas se presentan como una alternativa casera, crocante y nutritiva para acompañar el mate, las picadas o ese antojo entre comidas, sin recurrir a harinas refinadas ni conservantes.

Estas galletitas finas y doradas son ricas en proteínas vegetales y fibra, además de fáciles de preparar. Solo requieren legumbres remojadas, agua y algunos condimentos que varían según la versión elegida. El resultado es un snack versátil, que se conserva hasta una semana en frasco hermético y que se puede adaptar al gusto de cada uno.

Ingredientes base

1 taza de legumbres remojadas (garbanzos o lentejas)

2 tazas de agua

Versión de garbanzos:

1 diente de ajo grande

Hojas de albahaca fresca

1 cucharadita de mostaza

Un chorrito de aceite de oliva

Queso rallado a gusto

Versión de lentejas:

1 diente de ajo grande

1 cucharadita de cebolla en polvo

Ají molido y pimentón ahumado a gusto

Un chorrito de aceite de oliva

Queso rallado a gusto

Preparación paso a paso de las crackers saludables

La base de la receta es simple: se licúa una taza de legumbres remojadas (ya sean garbanzos o lentejas) con dos tazas de agua hasta lograr una mezcla cremosa. Luego se agregan los condimentos. Para los garbanzos, se recomienda sumar ajo, hojas de albahaca, mostaza, aceite de oliva y queso rallado. En el caso de las lentejas, el sabor se potencia con ajo, cebolla en polvo, ají molido, pimentón ahumado, aceite de oliva y queso rallado.

Las crackers de garbanzo o lentejas son un snack súper saludable para cualquier ocasión.

Después, la preparación se cocina a fuego medio hasta que espese, se enfría en heladera y se estira sobre una placa con papel manteca o silicona. Se corta en cuadrados o triángulos y se hornea a 200 °C hasta que queden doradas y secas.

Una vez frías, las crackers pueden guardarse en un recipiente hermético durante una semana. Si pierden crocancia, basta con unos minutos en horno o freidora de aire para que vuelvan a su textura original.