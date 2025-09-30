La receta de los chipalitos con pocos ingredientes y súper rendidores.

Si sos amante del chipá, esta versión en forma de chipalitos te va a encantar. Son fáciles de preparar, súper rendidores y con un sabor único que los convierte en la mejor compañía para cualquier momento del día. Podés servirlos en una picada con amigos, como snack para la tarde o simplemente para acompañar unos mates. La combinación de quesos con el toque cítrico del jugo de naranja les da un aroma y una textura irresistibles.

Ingredientes:

500 g de fécula de mandioca.

10 g de sal.

250 g de queso feteado.

100 g de queso sardo o parmesano rallado.

2 huevos.

50 g de manteca o grasa de cerdo.

Jugo de 2 naranjas (también podés reemplazar por leche).

100 ml de agua.

Preparación paso a paso para los chipalitos:

Cortá en tiras el queso feteado y mezclalo en un bowl con el queso rallado, la fécula y la sal. Sumá la manteca derretida, los huevos y el jugo de naranja. Integrá con las manos; si la masa se siente seca, agregá un poco de agua para trabajarla mejor. Pasá la mezcla a la mesada y amasá hasta que quede homogénea. Armá bollitos, transformalos en tiras largas y disponelas en una placa para horno. Cociná a 180 °C durante unos 15 minutos, hasta que se doren ligeramente.

Los chipalitos son una excelente opción para acompañar picadas, meriendas e incluso cenas.

Al sacarlos del horno vas a descubrir chipalitos tiernos por dentro, crocantes por fuera y con un sabor inigualable. Además, al no necesitar tiempo de reposo, se convierten en una receta rápida y práctica para resolver cualquier antojo casero.