EN VIVO
receta

La receta de los chipalitos con pocos ingredientes y súper rendidores

Los chipalitos son una versión fácil, rápida y rendidora del clásico chipá, perfectos para picadas o mates.

30 de septiembre, 2025 | 18.28

Si sos amante del chipá, esta versión en forma de chipalitos te va a encantar. Son fáciles de preparar, súper rendidores y con un sabor único que los convierte en la mejor compañía para cualquier momento del día. Podés servirlos en una picada con amigos, como snack para la tarde o simplemente para acompañar unos mates. La combinación de quesos con el toque cítrico del jugo de naranja les da un aroma y una textura irresistibles.

Ingredientes:

  • 500 g de fécula de mandioca.

  • 10 g de sal.

  • 250 g de queso feteado.

  • 100 g de queso sardo o parmesano rallado.

  • 2 huevos.

  • 50 g de manteca o grasa de cerdo.

  • Jugo de 2 naranjas (también podés reemplazar por leche).

  • 100 ml de agua.

MÁS INFO

Preparación paso a paso para los chipalitos:

  1. Cortá en tiras el queso feteado y mezclalo en un bowl con el queso rallado, la fécula y la sal.

  2. Sumá la manteca derretida, los huevos y el jugo de naranja.

  3. Integrá con las manos; si la masa se siente seca, agregá un poco de agua para trabajarla mejor.

  4. Pasá la mezcla a la mesada y amasá hasta que quede homogénea.

  5. Armá bollitos, transformalos en tiras largas y disponelas en una placa para horno.

  6. Cociná a 180 °C durante unos 15 minutos, hasta que se doren ligeramente.

Los chipalitos son una excelente opción para acompañar picadas, meriendas e incluso cenas.

Al sacarlos del horno vas a descubrir chipalitos tiernos por dentro, crocantes por fuera y con un sabor inigualable. Además, al no necesitar tiempo de reposo, se convierten en una receta rápida y práctica para resolver cualquier antojo casero.

Trending
Boca Juniors
Paredes llegó a Boca: dónde jugará el volante en el esquema de Russo Manuel Giles
Las más vistas