La receta de los chipalitos con pocos ingredientes y súper rendidores

Si sos amante del chipá, esta versión en forma de chipalitos te va a encantar. Son fáciles de preparar, súper rendidores y con un sabor único que los convierte en la mejor compañía para cualquier momento del día. Podés servirlos en una picada con amigos, como snack para la tarde o simplemente para acompañar unos mates. La combinación de quesos con el toque cítrico del jugo de naranja les da un aroma y una textura irresistibles.
Ingredientes:
-
500 g de fécula de mandioca.
-
10 g de sal.
-
250 g de queso feteado.
-
100 g de queso sardo o parmesano rallado.
-
2 huevos.
-
50 g de manteca o grasa de cerdo.
-
Jugo de 2 naranjas (también podés reemplazar por leche).
-
100 ml de agua.
Preparación paso a paso para los chipalitos:
-
Cortá en tiras el queso feteado y mezclalo en un bowl con el queso rallado, la fécula y la sal.
-
Sumá la manteca derretida, los huevos y el jugo de naranja.
-
Integrá con las manos; si la masa se siente seca, agregá un poco de agua para trabajarla mejor.
-
Pasá la mezcla a la mesada y amasá hasta que quede homogénea.
-
Armá bollitos, transformalos en tiras largas y disponelas en una placa para horno.
-
Cociná a 180 °C durante unos 15 minutos, hasta que se doren ligeramente.
Al sacarlos del horno vas a descubrir chipalitos tiernos por dentro, crocantes por fuera y con un sabor inigualable. Además, al no necesitar tiempo de reposo, se convierten en una receta rápida y práctica para resolver cualquier antojo casero.