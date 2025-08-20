La receta de las crackers caseras de queso cheddar, idénticas a las que venden en el supermercado

La receta fácil de las crackers caseras de queso cheddar.

En los días grises y lluviosos, nada reconforta más que algo rico hecho en casa. Las crackers de queso cheddar son ese pequeño lujo que podés preparar con ingredientes cotidianos, sin complicaciones, y que transforma cualquier merienda en un momento especial. Crocantes, sabrosas y muy versátiles, funcionan tanto para acompañar un mate como para completar una picada improvisada, y lo mejor de todo: salen prácticamente igual que las que venden en el supermercado.

Prepararlas no requiere experiencia en la cocina: basta con seguir algunos pasos simples y dejar que la magia del horno haga el resto. La combinación de manteca y queso cheddar logra una textura perfecta, y si te animás, podés sumar variantes que las vuelvan aún más irresistibles.

Ingredientes para las crackers caseras de queso cheddar

180 g de harina 0000

½ cdta. de sal

220 g de queso cheddar rallado o en trozos pequeños

110 g de manteca a temperatura ambiente

½ cdta. de mostaza (opcional, aporta un sabor extra)

Las crackers de queso cheddar son una opción ideal para acompañar una picada o una merienda.

Preparación paso a paso