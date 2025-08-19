Receta de pastelitos de pollo y queso: una opción express que te salva la cena.

Cuando el tiempo apremia pero no querés resignar sabor ni originalidad, los pastelitos de pollo y queso se convierten en un verdadero salvavidas. Son fáciles de hacer, llevan ingredientes que seguramente ya tengas en la cocina y, además, permiten aprovechar las sobras de pollo de una comida anterior. Con la ayuda de la masa de tarta hojaldrada, en pocos pasos podés preparar un snack casero que resulta perfecto tanto para la merienda como para una cena rápida y reconfortante.

La preparación comienza con el relleno: una pechuga de pollo cocida cortada en daditos se procesa junto con queso crema y un poco de crema de leche hasta lograr una mezcla suave y homogénea. Una vez lista la pasta, se reserva el queso en hebras, que será el toque extra de sabor al momento del armado.

Para darle forma a los pastelitos, se utiliza un disco de masa que se acomoda sobre un molde, rellenando el centro con la mezcla de pollo y cubriéndola luego con el queso en hebras. Se coloca encima el segundo disco de masa, se pincela con manteca derretida y se sellan bien los bordes, ya sea con un repulgue clásico o con la técnica que prefieras. El secreto está en hornearlos en horno precalentado a 170 °C hasta que la masa se dore y quede crujiente por fuera, mientras el interior conserva toda su jugosidad.

Lo interesante de esta receta es que admite muchas variaciones. Podés jugar con diferentes quesos según tu gusto, mozzarella, gouda o fontina funcionan de maravilla, sumar especias como pimentón o hierbas frescas para un toque distinto, o incluso reemplazar la crema de leche por yogur natural si buscás una versión más ligera. También es posible incorporar verduras en cubitos, como zanahoria o zapallito, para lograr un relleno más nutritivo y completo.

Los pastelitos de pollo son una opción ideal para almuerzos y/o cenas.

Ingredientes (rinde 6 pastelitos)

2 discos de masa de tarta hojaldrada

Manteca derretida, cantidad necesaria

70 g de queso tipo fontina

Para el relleno:

1 pechuga de pollo cocida en daditos (o pollo precocido que te haya sobrado)

2 cdas de queso crema

6 cdas de queso en hebras tipo fontina

1 cda de crema de leche

1 pizca de sal (opcional)

Preparación paso a paso