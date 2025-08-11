La receta para hacer nuggets de pollo caseros sin harinas y saludables.

Los nuggets de pollo son un clásico infaltable en muchas mesas, pero sus versiones comerciales suelen estar cargadas de harinas refinadas, aceites saturados y aditivos poco saludables. Para quienes buscan una alternativa casera, nutritiva y sencilla, esta receta sin harina se presenta como una solución ideal. Con pocos ingredientes y pasos simples, es posible preparar unos nuggets dorados y llenos de sabor, cuidando la salud y el paladar.

La base es una pechuga de pollo procesada hasta lograr una textura homogénea, a la que se le añade un chorrito de aceite de oliva y condimentos clásicos como sal, pimienta, paprika y pimentón. Esta mezcla se moldea en pequeñas porciones con forma de croquetas, que luego se cocinan a fuego medio en sartén con un poco de aceite o directamente en horno para una opción aún más ligera. El tiempo de cocción ronda los 8 a 10 minutos, hasta obtener un exterior dorado y un interior jugoso.

Esta versión casera de nuggets no solo evita el exceso de harinas y frituras, sino que también permite personalizar sabores y acompañamientos. Se recomienda servirlos calientes junto a salsas frescas como yogur con limón y ajo o mayonesa ligera con hierbas, perfectos para complementar con una ensalada o un puré. Así, una comida clásica se transforma en una opción más saludable y accesible para toda la familia.

Nuggets de pollo saludables: la receta práctica.

Ingredientes para los nuggets de pollo saludables:

1 pechuga de pollo

Un chorrito de aceite de oliva

Condimentos a gusto: sal, pimienta, paprika y pimentón

Preparación: