La receta para hacer nuggets de pollo caseros sin harinas y saludables

Una receta fácil y saludable para hacer nuggets de pollo caseros sin harina, dorados y llenos de sabor, ideales para disfrutar sin culpa.

11 de agosto, 2025 | 18.30

Los nuggets de pollo son un clásico infaltable en muchas mesas, pero sus versiones comerciales suelen estar cargadas de harinas refinadas, aceites saturados y aditivos poco saludables. Para quienes buscan una alternativa casera, nutritiva y sencilla, esta receta sin harina se presenta como una solución ideal. Con pocos ingredientes y pasos simples, es posible preparar unos nuggets dorados y llenos de sabor, cuidando la salud y el paladar.

La base es una pechuga de pollo procesada hasta lograr una textura homogénea, a la que se le añade un chorrito de aceite de oliva y condimentos clásicos como sal, pimienta, paprika y pimentón. Esta mezcla se moldea en pequeñas porciones con forma de croquetas, que luego se cocinan a fuego medio en sartén con un poco de aceite o directamente en horno para una opción aún más ligera. El tiempo de cocción ronda los 8 a 10 minutos, hasta obtener un exterior dorado y un interior jugoso.

Esta versión casera de nuggets no solo evita el exceso de harinas y frituras, sino que también permite personalizar sabores y acompañamientos. Se recomienda servirlos calientes junto a salsas frescas como yogur con limón y ajo o mayonesa ligera con hierbas, perfectos para complementar con una ensalada o un puré. Así, una comida clásica se transforma en una opción más saludable y accesible para toda la familia.

Los nuggets de pollo son una opción ideal para una picada o entrada.

Nuggets de pollo saludables: la receta práctica.

Ingredientes para los nuggets de pollo saludables:

  • 1 pechuga de pollo
  • Un chorrito de aceite de oliva
  • Condimentos a gusto: sal, pimienta, paprika y pimentón

Preparación:

  1. Procesá la pechuga de pollo hasta obtener una textura triturada y uniforme.
  2. En un recipiente, mezclá el pollo con el aceite de oliva y los condimentos: una pizca de sal, pimienta, un toque de paprika y pimentón. Integrá todo bien para que los sabores queden homogéneos.
  3. Formá los nuggets tomando pequeñas porciones con una cuchara o las manos, dándoles forma de croquetas. Para evitar que se peguen, podés untar un poco de aceite de oliva en tus manos.
  4. Cociná los nuggets en una sartén con un poco de aceite a fuego medio, dándoles vuelta hasta que estén bien dorados por fuera y cocidos por dentro, aproximadamente 8 a 10 minutos. También podés optar por hornearlos en una bandeja si preferís evitar el aceite.
  5. Servilos calientes y acompañalos con una salsa casera, como yogurt con limón y ajo o mayonesa ligera con hierbas. Son ideales para sumar a una ensalada fresca o un puré nutritivo.
