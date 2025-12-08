Tras las intensas lluvias, el Gobierno de La Rioja activó operativos por crecidas y anegamientos en distintas zonas afectadas

En el marco del temporal que azotó a la provincia, el Gobierno de La Rioja se hizo presente en las zonas más afectadas e informó el protocolo de asistencia y monitoreo permanente de los anegamientos, con el fin de asistir desde el Estado a los riojanos.

Las tareas comenzaron desde la articulación coordinada entre equipos de emergencia, Vialidad Provincial y Nacional, Bomberos Voluntarios y fuerzas de seguridad, con el objetivo de prevenir riesgos y asistir a la población.

Cabe destacar, que en la Cuenca de Huaco persisten las lluvias en la zona alta, lo que mantiene el cauce del río con un importante ingreso al Dique Los Sauces desde las 14 horas. Sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del puente de La Pelea, en el tramo que desciende desde la Cuesta de Miranda hacia Sañogasta, se registraron complicaciones debido a la creciente. Aunque la zona es de jurisdicción nacional, Bomberos de Nonogasta y personal policial fueron enviados para fortalecer las medidas de seguridad.

En la Ruta Nacional 150, en el sector de Río Paganzo, trabaja personal de Vialidad Provincial. Allí se habilitó una pasada alternativa exclusivamente para vehículos livianos, mientras que continúa restringido el tránsito pesado por las condiciones del terreno. En la zona rural de Capital, particularmente en San Bernardo y áreas cercanas de la Ruta Provincial 6, los accesos permanecen anegados tras los 130 milímetros de lluvia registrados.

Las precipitaciones continúan y equipos técnicos evalúan el estado del sector para definir próximas intervenciones. Las autoridades provinciales solicitaron a la población circular con extrema precaución, evitar zonas de riesgo y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

A pesar de los riesgos, creció la reserva de los diques

Tras un período de sequía y altas temperaturas, las recientes lluvias registradas en La Rioja comenzaron a generar un alivio significativo en la crisis hídrica de la provincia, lo que fortaleció la reserva de los principales diques. La Secretaría de Agua confirmó que este aporte pluviométrico, sumado a las obras hídricas ejecutadas por el Gobierno provincial, provocó un crecimiento en los niveles de los embalses, lo que brindó una estabilidad parcial al sistema después de meses de estrés hídrico.

Particularmente en la zona de Huaco, se registraron 60 milímetros de precipitación, y resultó en una creciente considerable que elevó el nivel del dique Los Sauces en 20 centímetros. El mayor caudal de ingreso provino de la quebrada de La Alumbre. La mejora en las reservas es clave para el abastecimiento, especialmente para el departamento Capital y Sanagasta, donde la Secretaría de Agua estima que, si las condiciones climáticas persisten, el dique Los Sauces podría incrementar su cota entre 25 y 30 centímetros adicionales en los próximos días.