Crece la impaciencia en Honduras mientras la información de los resultados electorales sigue estancada

En Honduras, crece la impaciencia debido a que las autoridades electorales hondureñas no han proporcionado una actualización sobre los resultados de las elecciones nacionales del 30 de noviembre durante casi 48 horas, y la carrera presidencial aún está demasiado reñida para declarar un ganador.

En los últimos resultados publicados el viernes por la tarde, Nasry Asfura, del Partido Nacional, lideró con el 40,19%, menos de 20.000 votos por delante de su rival centrista, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien obtuvo el 39,49%, con el 88% de los votos escrutados. Rixi Moncada, del gobernante Partido LIBRE, de izquierda, quedó muy por detrás con el 19,30%. Alrededor del 14% de las papeletas presentaron inconsistencias, según informaron las autoridades, y serán revisadas.

No hubo actualizaciones de estos resultados durante el fin de semana, lo que pone a prueba la paciencia de los residentes mientras la presidencia está en juego.

"Es decepcionante y frustrante", dijo Gabriela Osorio, dentista que votó en Siguatepeque, un pequeño pueblo del centro de Honduras. "Se ha mantenido estático el número del conteo de votos en los últimos días, llevamos siete días de la elecciones y no sabemos nada".

Las calles de Tegucigalpa, la capital, y otras ciudades de Honduras han permanecido tranquilas, mientras que las autoridades electorales han pedido paciencia. Sin embargo, los residentes afirman que los retrasos han socavado su ya frágil confianza en el organismo electoral del país, el Consejo Nacional Electoral (CNE).

"Sinceramente no confío en el CNE", dijo el estudiante universitario Josué Laínez, quien votó en Tegucigalpa el fin de semana pasado. "Decido creer sinceramente en la democracia del país (...) pero siempre tengo desconfianza y miedo al fraude y a sus consecuencias".

La votación del 30 de noviembre transcurrió con calma y tranquilidad, según observadores electorales independientes. Sin embargo, la posterior difusión de los resultados ha sido caótica, con altibajos que han intensificado la frustración por la reñida contienda.

Los miembros del consejo electoral han culpado a la empresa detrás de la plataforma de tabulación por el lento conteo de votos.

El viernes, la Organización de los Estados Americanos (OEA) a través de su misión de observación electoral pidió que se "acelere" el proceso de escrutinio.

