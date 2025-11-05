“Es inteligente”: El sorpresivo jugador que Closs pidió de titular en Boca ante River

Mariano Closs cree haber encontrado el socio ideal para Paredes

La previa del Superclásico se encuentra más viva que nunca a partir del presente de River y del buen momento que Boca está atravesando. En medio de especulaciones, Mariano Closs hizo un partido más que particular para que Claudio Úbeda haga un retoque en la mitad de la cancha con el fin de elevar la calidad de juego, pero más que nada pensando en incrementar las chances de quedarse con los tres puntos que se disputarán porque pidió a un jugador que viene en alza con su nivel.

Los dos equipos van a jugar al misterio la mayor cantidad de tiempo que sea posible, debido a que no quieren dar ninguna ventaja y porque saben que una victoria será fundamental para la temporada 2026. Al “Millonario” le dará las chances de recuperarse anímicamente y pensar en el ingreso de la Copa Libertadores. Mientras que al Xeneize le permitirá asegurar su clasificación y dejar a Marcelo Gallardo sin trabajo.

Herrera está recuperado y sumando minutos de a poco en Boca

Es por ello que pensando en el show pero también en el andar de Boca, Mariano Closs hizo una observación sobre un jugador que viene sumando minutos en los últimos partidos y que podría ser clave para ver otro tipo de idea dentro de la cancha. “Ander Herrera está para ser titular. Debe ser tan inteligente como Paredes. Está ganando minutos”, manifestó en ESPN F12. Los hinchas quedaron contentos con lo expuesto ante Estudiantes y la decisión final quedará en manos de Claudio Úbeda.

Hay que recordar que el experimentado volante español se encuentra totalmente recuperado de la última lesión muscular. Se decidió llevar a cabo una proceso de recuperación más que extenso con el fin de eliminar cualquier tipo de secuela que pueda llegar a registrarse y hasta que no se sintiera cómodo no le dieron los minutos que pretendía dentro de la cancha. El paso del tiempo expone que el plan de puesta a punto fue acertado.

No obstante, lo más probable es que Ander Herrera vaya al banco de suplentes y que luego sume minutos en el complemento para renovar la mitad de la cancha. Un jugador que desde su llegada padeció tres roturas de fibras, más conocidas como desgarros, y una ausencia que fue producto de problemas musculares. En total la cantidad de días sin actividad oficial y entrenando de manera diferenciada da un resultado de 186 jornadas.

¿Se pierde el clásico?

En el regreso a los entrenamientos, el plantel de Boca se encontró con una noticia que los hinchas esperaban que fuera de otra manera. Esto es producto de que Edinson Cavani no se entrenó a la par de sus compañeros, debido a que le tocó realizar una serie de actividades distintas. Algo que permite pensar que es muy probable que no forme parte de la lista de concentrados que Claudio Úbeda entregará sobre el final de la semana.

Su ausencia dentro de la cancha es producto de una lesión. “Presenta una inflamación de la bursa del psoas derecho, motivo que retrasa su vuelta al entrenamiento junto al grupo”, señalaron desde el club por medio de un comunicado en las redes sociales. La intención del cuerpo médico es que trabaje de manera diferencia sin acelerar los tiempos con el fin de evitar que la lesión se transforme en una más grave.

